حیدر آباد: چیف الیکشن کمشنر نے کہا تلنگانہ میں ایس آئی آر کا عمل جلد شروع ہوگا، گیانیش کمار نے راموجی فلم سٹی کا بھی دورہ کیا
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا کہ تلنگانہ میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کا عمل جلد شروع ہوگا۔
Published : December 22, 2025 at 12:13 PM IST
حیدرآباد: چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار اور ان کی اہلیہ انورادھا کماری نے اتوار کو عالمی شہرت یافتہ راموجی فلم سٹی کا دورہ کیا۔
سی ای سی گیانیش کمار کا استقبال راموجی گروپ آف کمپنیز کے سی ایم ڈی چیروکوری کرن، فلم سٹی کی ایم ڈی چیروکوری وجیشوری اور راموجی راؤ کے پوتے چیروکوری سوجے نے کیا۔
اس کے بعد انہوں نے ایک کرٹسی ملاقات کی۔ سی ای سی اور ان کی اہلیہ نے فلم سٹی کے اندر 60 کروڑ روپے سے زیادہ کے بجٹ سے تعمیر کیا گیا باہوبلی سیٹ سمیت کئی مقامات کا دورہ کیا۔
اس سے قبل سی ای سی نے حیدرآباد میں رویندر بھارتی میں بی ایل او سے خطاب کیا۔ اس دوران چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار نے اعلان کیا کہ تلنگانہ میں ووٹر لسٹوں کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کا عمل جلد ہی شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سروے تیسرے مرحلے میں ان تمام ریاستوں میں کرایا جائے گا جنہوں نے ابھی تک ایس ایس آر کو نافذ نہیں کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایس ایس آر (خصوصی خلاصہ نظر ثانی) بہار میں کامیاب رہا اور فی الحال 12 ریاستوں میں جاری ہے۔ انہوں نے تلنگانہ میں بوتھ لیول آفیسرز پر زور دیا کہ وہ بہار میں اس عمل کو بینچ مارک کریں اور سروے کے کامیاب ہونے کو یقینی بنائیں۔
انہوں نے کہا، "بی ایل اوز ملک کے انتخابی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پوری دنیا ہمارے ملک کے انتخابی نظام کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی ہے۔ بہار میں بی ایل اوز نے کامیابی سے ایس ایس آر سروے کیا اور ملک کی رہنمائی کی۔ ایس ایس آر کے بعد، ہم نے 75 ملین ووٹروں کی ووٹر لسٹ جاری کی، اس کے بارے میں کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ انتخابات کے بعد ای وی ایم اور وی وی پی اے ٹی کے بارے میں کوئی شکایت نہیں آئی۔ دوبارہ پولنگ یا دوبارہ گنتی کی ضرورت نہیں تھی۔"
ہر 930 ووٹروں کے لیے ایک بی ایل او: تلنگانہ میں، ہر 930 ووٹروں کے لیے اوسطاً ایک بی ایل او ہے۔ ایسی جگہوں پر جہاں ایس ایس آر پہلے ہی لاگو کیا جا چکا ہے، مردہ لوگوں کے ناموں اور دو ووٹ ڈالنے والے لوگوں کے کیسز پائے گئے ہیں۔ اس طرح کے معاملات تلنگانہ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ایس ایس آر کے ذریعے ان پر توجہ دی جانی چاہیے۔ بی ایل اوز ملک میں آئین کے سب سے بڑے سپاہی ہیں۔ ملک میں 18 ملین لوگ الیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گیانیش کمار نے کہا، "سات ممالک کے بیس مندوبین آئے اور بہار کے انتخابات کا مشاہدہ کیا۔"
تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے ریاست میں اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں، ووٹر لسٹوں اور انتخابی عہدیداروں اور عملہ سے متعلق امور کی وضاحت کی۔ سینئر ڈپٹی سی ای سی پون کمار شرما، ایڈیشنل الیکٹورل آفیسر وسام وینکٹیشورلو، جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کرنان، رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کلکٹر نارائن ریڈی، اور ریاستی ڈپٹی الیکٹورل آفیسر ہری سنگھ نے پروگرام میں حصہ لیا۔
بی ایل اوز کے سوالات کے جوابات: اس میٹنگ میں سی ای سی گیانیش کمار نے بی ایل اوز (بوتھ لیول آفیسرز) کے کئی سوالات کے جوابات دیے۔ سی ای سی نے وضاحت کی، "شہری علاقوں میں ووٹروں کی تعداد کم ہونے کی بڑی وجہ مقامی ووٹرز کی بے حسی ہے۔ تاہم، دیہی علاقوں میں ووٹر پرجوش طریقے سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں، جو ملک کو آگے کی راہ دکھا رہے ہیں۔ ملک میں انتخابات قانون کے مطابق سختی سے کرائے جاتے ہیں۔ ہر کسی کو انتخابی قوانین پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔" باہر سے آنے والے ووٹرز کو صرف ایک علاقے میں ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے۔ ہم نے بی ایل اوز کا اعزازیہ 6000 روپے سے بڑھا کر 12000 روپے کر دیا ہے۔ آدھار کارڈ سے متعلق سی ای سی نے کہا کہ، آدھار کارڈ صرف ایک شناختی کارڈ ہے۔ یہ شہریت یا تاریخ پیدائش کی تصدیق کرنے والا کارڈ نہیں ہے۔ آدھار کارڈ ووٹر رجسٹریشن کے لیے صرف ایک آپشن ہے۔
