حیدرآباد کی ماہرِ امراضِ اطفال کی کاوش: نایاب جینیاتی مرض میں مبتلا سات بچوں کے لیے کروڑوں روپے مالیت کی مفت ادویات کا انتظام
اس مرض کے علاج اور کنٹرول کے لیے درکار ادویات کی سالانہ لاگت فی بچہ 4.68 کروڑ روپے سے 9 کروڑ روپے کے درمیان ہے۔
Published : November 21, 2026 at 6:42 PM IST
حیدرآباد: ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے سات بچے جو ’ایلن ہرنڈن ڈڈلی سنڈروم‘ (اے ایچ ڈی ایس) نامی ایک انتہائی نایاب جینیاتی مرض میں مبتلا ہیں جو پٹھوں کی شدید کمزوری کا باعث بنتا ہے حیدرآباد کی ایک ماہرِ امراضِ اطفال کی خصوصی پہل کے نتیجے میں مفت ادویات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر شیو رنجنی سنتوش نے نیدرلینڈز میں قائم ’فارماسیوٹیکل اکاؤنٹیبلٹی فاؤنڈیشن‘ (پی اے ایف) اور سول سوسائٹی تنظیم ’ایکسیس ٹو میڈیسنز انڈیا‘ کے نمائندے کے ایم گوپا کمار کے اشتراک سے متاثرہ بچوں کے لیے ان ادویات کا بندوبست کیا ہے۔
اس مرض کے علاج اور کنٹرول کے لیے درکار ادویات کی سالانہ لاگت فی بچہ 4.68 کروڑ روپے سے 9 کروڑ روپے کے درمیان ہے۔ گولیوں اور کیپسول کی شکل میں دستیاب یہ ادویات مریض کو زندگی بھر استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ برانڈڈ ادویات کی اس قدر زیادہ قیمت عام گھرانوں کی پہنچ سے باہر ہے، جس کے باعث اس مرض میں مبتلا کئی بچے علاج تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
عطیہ دہندگان کے تعاون سے نیدرلینڈز کی ’ٹرانسوال فارمیسی‘ نے یہ دوا نہایت کم لاگت میں بطور ’جینرک‘ تیار کی۔ اس اقدام کے نتیجے میں علاج کا سالانہ خرچ کئی کروڑ روپے سے کم ہو کر محض 2.5 لاکھ روپے فی بچہ رہ گیا ہے۔ تمام سات بچوں کے لیے ادویات کا انتظام کرنے کے واسطے مجموعی طور پر 15.09 لاکھ روپے درکار تھے۔ اس رقم میں سے ڈاکٹر سنتوش نے بھارت میں عطیہ دہندگان کے ذریعے 6.09 لاکھ روپے جمع کیے، جبکہ نیدرلینڈز کی فاؤنڈیشن نے بقیہ 9 لاکھ روپے فراہم کیے۔
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یہ ادویات 30 نومبر کو باقاعدہ طور پر متاثرہ بچوں کے والدین کے حوالے کی جائیں گی۔ ڈاکٹر سنتوش کا کہنا ہے کہ بیرونِ ملک سے ادویات درآمد کرنا اس مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ ان کا ارادہ ہے کہ وہ ملک کے اندر ہی ان ادویات کی تیاری کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی حکومت سے رجوع کریں گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ملک بھر میں اس نایاب جینیاتی مرض میں مبتلا مزید بچوں کی نشاندہی کے لیے طبی ماہرین کے ساتھ مل کر ایک خصوصی سروے بھی کیا جا رہا ہے۔