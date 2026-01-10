شوہر کے دوست نے کی خاتون کی عصمت دری، پہلے فلم دکھائی، پھر ایک ہوٹل میں جرم کا ارتکاب کیا
کوٹا میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کے دوست پر عصمت دری کا الزام لگایا ہے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔
Published : January 10, 2026 at 5:02 PM IST
کوٹا(راجستھان): شہر میں ایک انتہائی حساس عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک خاتون کو اس کے شوہر کے قریبی دوست نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ خاتون کا الزام ہے کہ ملزم نے نہ صرف اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی بلکہ بار بار دباؤ ڈالا اور دھمکیاں بھی دیں کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دیں۔
کوٹا سٹی ایس پی تیجسوینی گوتم نے بتایا کہ 6 جنوری کو پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا تھا۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ملزم کو جمعہ کی رات گرفتار کر لیا گیا۔ اسے ہفتے کے روز عدالت میں پیش کیا گیا اور ریمانڈ پر لیا گیا، تفتیش جاری ہے۔ ایس پی نے کہا کہ مجرم کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔
شوہر کے قریبی دوست پر الزام: پولیس سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ خاتون نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ اس کا شوہر زیادہ تر وقت شہر سے باہر رہتا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے والدین کے گھر رہنے لگی تھی۔ اس کا شوہر اکثر اس دوست کو گھر کے کاموں میں مدد کے لیے بھیجتا تھا، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان شناسائی اور رابطے میں اضافہ ہوا۔ 20 دسمبر کو ملزم نے اسے ایک فلم دکھانے کی پیشکش کی۔ چونکہ وہ جاننے والے تھے اس لیے وہ مان گئی۔
شوہر کو چھوڑنے کا دباؤ: متاثرہ کے مطابق وہ دونوں رات 9 بجے بنڈی روڈ پر واقع مال میں فلم دیکھنے پہنچے اور فلم ایک بجے ختم ہوئی۔ اس دوران اس کے موبائل فون کی بیٹری ختم ہوگئی اور کال نہ کرنے کی وجہ سے گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ اس کے بعد ملزم نے خاتون کو ہوٹل میں رہنے کا مشورہ دیا۔ خاتون نے اپنی شکایت میں کہا کہ جیسے ہی وہ ہوٹل پہنچے، ملزم نے اس پر اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور زبردستی زیادتی کی۔ ملزم نے دھمکی دی کہ اگر اس نے خبر پھیلائی تو وہ ان کے رشتے کے بارے میں سب کو بتا دے گا۔
دوبارہ ریپ: پولیس سپرنٹنڈنٹ کے مطابق 23 دسمبر کو ملزم نے خاتون کو بلیک میل کیا اور اسے 80 فٹ روڈ پر بلایا اور کار میں زبردستی جنسی زیادتی کی۔ ڈر کے مارے خاتون نے شروع میں کسی کو نہیں بتایا لیکن بعد میں اپنے شوہر کو بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے اب ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، اور تفتیش جاری ہے۔