بریلی میں شوہر کا گلا دبا کر قتل؛ آن لائن جوئے میں 20 ہزار روپے ہار گئے، ایک سال قبل محبت کی شادی کی تھی
سی او پنکج سریواستو نے بتایا کہ ملزم کی بیوی، اس کی ماں چمیلی دیوی، اس کے والد کالی چرن کو گرفتارکر لیا گیا ہے۔
Published : February 1, 2026 at 5:11 PM IST
بریلی: پولیس نے ضلع کے عزت نگر تھانہ علاقے میں ایک نوجوان کے قتل کا معاملہ حل کر لیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے اپنے شوہر کے آن لائن جوئے کی لت سے تنگ آکر اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ مل کر اسے گلا دبا کر قتل کرنے کی سازش کی۔ نوجوان جوئے میں 20 ہزار روپے ہار گیا تھا۔ پولیس نے بیوی سمیت تین ملزمان کو قتل کے الزام میں گرفتار کرکے جیل بھیج دیا ہے۔
سی او پنکج سریواستو نے بتایا کہ ملزم کی بیوی جیوتی، اس کی ماں چمیلی دیوی، اس کے والد کالی چرن، ساکن براداری کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے ملزمین کو جیل بھیج دیا گیا۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ 26 جنوری 2026 کو پیش آیا جب جتیندر کمار یادو کی لاش عزت نگر تھانہ علاقے کے تحت گرجاشنکر کالونی کے کیلاش پورم میں اس کے کمرے میں پھندے سے لٹکی ہوئی ملی۔ ابتدائی طور پر واقعہ خودکشی کا لگتا تھا تاہم پوسٹ مارٹم رپورٹ میں گلا گھونٹنے کی تصدیق ہونے کے بعد پولیس مشکوک ہوگئی۔
انہوں نے کہا کہ تفتیش سے معلوم ہوا کہ متوفی آن لائن جوئے کا عادی تھا جس کی وجہ سے جوڑے کے درمیان آئے روز جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ بیوی اس عادت سے تنگ آ چکی تھی۔ مالی تنازعہ کے بعد بیوی نے اپنی ماں، باپ اور بھائی کو بلایا اور ان چاروں نے مل کر نوجوان کو قتل کردیا۔
پولیس کے مطابق قتل کے بعد ملزمان نے واقعے کو چھپانے اور پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے لاش کو لٹکا دیا۔ خاتون کا بھائی فی الحال فرار ہے۔ پولیس کے مطابق اس واقعہ کے سلسلے میں عزت نگر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ 31 جنوری 2026 کو پولیس نے بیوی اور اس کے والدین کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ملزمان نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا۔
پولیس کا کہنا تھا کہ میاں بیوی نے محبت کی شادی کی تھی لیکن جوئے کی لت، گھریلو تناؤ اور مالی جھگڑوں کے باعث ان کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ پولیس نے تمام ملزمان کو عدالت میں پیش کرکے جیل بھیج دیا۔ کیس کی تفتیش جاری ہے۔
مزید پڑھیں:معذور بچے کے ساتھ بد فعلی پر ٹیچر کو 161 سال قید کی سزا
پولیس کے مطابق متوفی کی بیوی جیوتی نے پوچھ گچھ کے دوران انکشاف کیا کہ وہ دونوں طالب علم تھے اور اسی دوران ان کی جان پہچان ہوگئی۔ اپنے گھر والوں کی رضامندی سے، انہوں نے 25 نومبر 2025 کو شادی کی۔ اس نے مزید کہا کہ جتیندر نے اس کے اکاؤنٹ سے 20,000 روپے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کیے تھے اور اسے آن لائن جوئے میں کھو دیا تھا۔