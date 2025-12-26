شراب پلانے کے بہانے بلایا، اناؤ میں عاشق نے شوہر کا گلا دبا کر کر دیا قتل، ملزمین گرفتار
Published : December 26, 2025 at 1:11 PM IST
اناؤ، اترپردیش: اناؤ پولیس نے ضلع کے اجگین تھانہ علاقے میں ایک نوجوان کے قتل کا معمہ حل کرلیا ہے۔ پولیس نے معاملے میں دو ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ایک ملزم کا اس شخص کی بیوی کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے یہ واردات ہوئی۔ پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل، مقتول کا موبائل فون اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا ہے۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پریم چند نے بتایا کہ یہ واقعہ 21 دسمبر کو پیش آیا۔ کشمبھی تھانہ علاقہ کا رہنے والا وملیش عرف گڈو صبح کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلا لیکن شام تک واپس نہیں آیا۔ گھر والوں نے ابتدا میں اپنے طور پر اس کی تلاش کی لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ جس کے بعد اہل خانہ نے اجگین پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔
انہوں نے بتایا کہ جب پولیس نے مقتول کی کال ڈیٹیل اور لوکیشن کی چھان بین کی تو کچھ مشتبہ سرگرمیاں سامنے آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ تفتیش کے دوران لکھنؤ کے رہنے والے اجے کمار، مکھی تھانہ علاقہ کے رہنے والے اودھیش (42) اور وشال (23) کے نام سامنے آئے۔ اس نے بتایا کہ متوفی کے بہنوئی اودھیش نے وملیش کی شادی طے کی تھی۔ اجے کا متوفی کی بیوی کے ساتھ سابقہ تعلق تھا جس کی وجہ سے اس نے شادی نہیں کی تھی۔ متوفی کی 10 سال قبل شادی ہوئی تھی۔ پولیس نے اودھیش اور وشال کو گرفتار کر لیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملزم نے وملیش کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 21 دسمبر کی رات کو انہوں نے شراب کی پیشکش کے بہانے وملیش کو جنگل میں لے گئے۔ ایک بار جب وہ نشے کی حالت میں تھا تو تینوں نے وملیش کا گلا دبا کر قتل کردیا۔ قتل کے بعد ملزمین نے لاش کو نہر کنارے پھینک دیا۔
پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل، مقتول کا موبائل فون اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مقدمہ درج کر کے ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پریم چند نے کہا کہ معاملے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے اور اس بات کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے کہ آیا اس قتل میں کوئی اور شخص ملوث ہے یا نہیں۔