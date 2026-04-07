شوہر نے پولیس کی گاڑی میں بوائے فرینڈ کے سامنے بیوی کا گلا کاٹ دیا
تلنگانہ کے سنگاریڈی میں شوہر نے اپنی بیوی کو بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگنے کے سبب گلا کاٹ کر بے دردی سے قتل کردیا۔
Published : April 7, 2026 at 11:23 AM IST
سنگاریڈی، تلنگانہ: تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع میں بیوی کے قتل کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ خاتون کو فیس بک پر ملنے اور دوستی کے بعد ایک شخص سے محبت ہو گئی۔ اسی وجہ سے بعد میں اس نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا۔ لیکن بالآخر پکڑی گئی۔ تب اس کے شوہر نے اسے قتل کر دیا۔
یہ چونکا دینے والا واقعہ اتوار کی رات سنگاریڈی ضلع کے سداشیو پیٹ ڈویژن میں نندی کنڈی کے قریب پیش آیا۔ ظہیر آباد ٹاؤن سی آئی اور ایس ایس شیولنگم اور ونے کمار کے مطابق، جھارسنگم ڈویژن کے تممن پلی کے سدھا ریڈی (35) اپنی 29 سالہ بیوی کویتا کے ساتھ رہتے تھے۔
فیس بک پر دوستی ہوئی، پھر آدھی رات کو گھر چھوڑ کر فرار
سدھا ریڈی ظہیر آباد میں کرائے پر پانی پوری کا اسٹال چلاتا تھا، جب کہ کویتا درزی کا کام کرتی تھی۔ دس سال پہلے، اس کی ملاقات پون کمار ریڈی (32) ساکن چندراگیری، تروپتی منڈل، چتور ضلع، آندھرا پردیش سے فیس بک پر ہوئی اور وہ اس سے قریب ہوگئی۔ 27 مارچ کی آدھی رات کو، وہ اپنے شوہر، نو سالہ بیٹی اور چھ سالہ بیٹے کو چھوڑ کر فرار ہونے کے بعد جڑچرلا میں پون کمار ریڈی کے گھر چلی گئی۔
شوہر کے ساتھ جانے سے انکار اور بری بری گالیاں
دوسرے دن 28 تاریخ کو سدھا ریڈی نے پولیس میں شکایت درج کروائی کہ اس کی بیوی لاپتہ ہے۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ کویتا، جڑچرلا میں تھی۔ کانسٹیبل قدیر اور کویتا کا شوہر سدھا ریڈی اتوار کو اسے ظہیر آباد سے واپس لانے کے لیے کار سے گئے۔ جڑچرلا میں، پولیس نے کویتا اور اس کے بوائے فرینڈ پون کمار ریڈی کی کونسلنگ کی اور کویتا کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے کا مشورہ دیا۔ لیکن کویتا نے انکار کیا اور اپنے شوہر کو بری بری گالیاں دی۔ پہلے ہی اس سے ناراض اس کا شوہر سدھا ریڈی چائے پینے کے بہانے چاقو خریدنے چلا گیا۔
جب اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گھر جانے سے انکار کیا تو وہ اپنے بوائے فرینڈ پون کمار ریڈی کے ساتھ کار میں ظہیرآباد کے لیے روانہ ہوگئی۔ اگرچہ کانسٹیبل قدیر نے جوڑے کو منع کیا کہ وہ لڑائی نہ کریں اور درمیان بیٹھنے کو کہا لیکن کویتا نے انکار کردیا۔
جیب سے چاقو نکالا اور کویتا کے گلے اور گردن میں وار کر دیا
وہ سدا ریڈی اور پون ریڈی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ظہیر آباد پہنچنے کے کچھ دیر بعد سدا ریڈی نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور کویتا کے گلے اور گردن میں وار کر دیا۔ کانسٹیبل فوراً چوکنا ہوگیا اور ڈرائیور کو گاڑی کو سنگاریڈی اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ لیکن ڈاکٹروں نے تصدیق کردی کہ وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مر چکی ہے۔ پنچنامے کے بعد، کویتا کی لاش پیر کو اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی۔ ملزم سدا ریڈی کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس گاڑی میں ہوئی قتل کی یہ واردات ایک سنسنی بن گئی۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔