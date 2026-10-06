خاتون کانسٹیبل کی ریوالور سے شوہر نے خود کو گولی مار لی؛ علاج کے دوران موت
پٹنہ میں خاتون کانسٹیبل کے شوہر نے تنازع کے بعد سروس ریوالور سے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ نشانت کمار کی رپورٹ
Published : October 6, 2026 at 9:07 AM IST
پٹنہ: بہار کے پٹنہ میں ایک خاتون پولیس کانسٹیبل کے شوہر نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ پیر کی شام ضلع کے بکرم تھانہ حلقے کے بیچ بازار میں پیش آیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس معاملے کی چھان بین میں مصروف ہو گئی ہے۔
کمرے سے گولی چلنے کی آواز
واقعے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک کرائے کے مکان سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ مکان مالک رام پکار سنگھ کے گھر میں خاتون کانسٹیبل شروتی کماری اپنے شوہر راج آریہ کے ساتھ کرایے پر رہتی تھیں۔ شام کے تقریباً چھ بجے اچانک کمرے سے گولی چلنے کی آواز آئی۔
ہسپتال میں علاج کے دوران موت
گولی کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ کمرے کی طرف دوڑے۔ کمرے میں راج آریہ شدید زخمی حالت میں ملے، ان کے سر میں گولی لگی تھی۔ آناً فاناً میں انہیں ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ گولی گھر میں رکھے سروس ریوالور سے چلی تھی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور پولیس نے موقعے پر پہنچ کر معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔
میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا خدشہ
جانکاری کے مطابق، شروتی کماری 112 ٹیم میں خاتون کانسٹیبل کے عہدے پر تعینات ہیں۔ راج آریہ اور شروتی کماری کی شادی تقریباً چھ سال پہلے ہوئی تھی اور دونوں پچھلے ایک سال سے بکرم بازار میں واقع رام پکار سنگھ کے کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ تاہم، شوہر کبھی کبھار ہی گھر آیا کرتا تھا۔ اس واقعے سے تین دن پہلے ہی شوہر آیا تھا۔ پیر کی دیر شام دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور اسی تنازع کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔
سٹی ایس پی نے واقعے کی تصدیق کر دی
واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے پٹنہ ویسٹرن کے سٹی ایس پی سنکیت کمار نے بتایا کہ ابتدائی طور پر کسی بات پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی بات سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد کمرے میں رکھے سروس ریوالور سے شوہر راج آریہ نے اپنے سر میں گولی مار لی۔ تشویشناک حالت میں انہیں علاج کے لیے پٹنہ ایمز ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی موت ہو گئی۔
"واقعے کی اطلاع ایف ایس ایل ٹیم کو دے دی گئی ہے۔ پولیس معاملے کے تمام پہلوؤں کی جانچ کر رہی ہے۔ گولی چلنے کے حالات اور واقعے کے پیچھے کی وجہ جاننے کے لیے خاتون کانسٹیبل سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔" - سنکیت کمار، سٹی ایس پی
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