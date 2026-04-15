بیوی کو قتل کرنے کے بعد شوہر پہنچ گیا پولیس اسٹیشن، ملزم کا بیان سن کر پولیس رہ گئی حیران
دہلی-این سی آر میں حالیہ دنوں میں متعدد قتل ہوئے ہیں، جن میں سے اکثر معمولی باتوں پر ہوئے ہیں۔
Published : April 15, 2026 at 9:09 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 9:15 PM IST
نئی دہلی: شمال مشرقی دہلی کے ویلکم پولیس اسٹیشن علاقے میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک نوجوان نے اپنی بیوی کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور اس کے بعد پولیس سٹیشن جا کر واقعہ کی رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے فوری طور پر ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ کی تفتیش شروع کر دی۔
پولیس کے مطابق جنتا مزدور کالونی ویلکم کے رہائشی 28 سالہ دیپک نے اپنی 23 سالہ بیوی کا گلا گھونٹ کر قتل کرنے کی اطلاع دی۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی ایک ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی اور خاتون کو فرش پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا پایا۔ پولیس نے فوری طور پر خاتون کو جگ پرویش چندر اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ واقعے سے علاقے میں کہرام مچ گیا اور متوفی کے اہل خانہ میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے تاکہ موت کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔
اس سلسلے میں ویلکم پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ تحقیقات کو مضبوط بنانے کے لیے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے فرانزک ٹیم کو جائے وقوعہ پر طلب کر لیا گیا ہے۔ ضلع کے ڈپٹی کمشنر پولیس آشیش مشرا نے بتایا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے اچھی طرح سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابتدائی تحقیقات میں گھریلو جھگڑے کو واقعہ کا محرک قرار دیا گیا ہے، حالانکہ پولیس تمام زاویوں سے کیس کی تفتیش کر رہی ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فرانزک شواہد کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ فی الحال تفصیلی تفتیش جاری ہے، اور پولیس ہر زاویے سے سچائی سے پردہ اٹھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ غور طلب ہے کہ دہلی-این سی آر میں حالیہ دنوں میں متعدد قتل ہوئے ہیں، جن میں سے اکثر معمولی معاملات پر ہوئے ہیں۔