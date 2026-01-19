ایک شخص نے اپنی بیوی پر کلہاڑی کے وار کر کے کر دیا قتل، جانیے کیا تھا مقصد؟
اطلاع کے مطابق پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور ملزم شوہر کو پوچھ گچھ کے لیے گرفتار کر لیا۔
Published : January 19, 2026 at 9:31 AM IST
بہرائچ، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے ضلع بہرائچ سے سفاکانہ قتل کی ایک ہولناک کہانی سامنے آئی ہے۔ گھریلو جھگڑے کے درمیان شوہر نے بیوی کو تیز دھار ہتھیار سے قتل کر دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم شوہر کو گرفتار کر لیا۔
روپیڈیہا تھانہ علاقہ کے نارائنا پور کے رہنے والے دوبر کا اپنی 50 سالہ بیوی سیدول سے کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ جھگڑا یہاں تک بڑھ گیا کہ دوبر نے قریبی رکھی ہوئی کلہاڑی سے اپنی بیوی کے سر پر حملہ کر دیا جس سے سیدول زمین پر گر گئی۔ اس کی چیخیں سن کر اہل خانہ اسے لے کر مقامی اسپتال پہنچے جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
وہاں لایا گیا تب تک خاتون کی ہوچکی تھی موت
متوفیہ کے بیٹے ہگنو نے بتایا کہ اس کی والدہ اور والد کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ ماں کی آواز سن کر وہ جائے وقوعہ پر پہنچا اور اسے شدید زخمی حالت میں پایا۔ اہل خانہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ اہل خانہ نے اسے مقامی اسپتال پہنچایا۔ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں تعینات ڈاکٹر اروند نے بتایا کہ جب تک اسے وہاں لایا گیا تب تک خاتون کی موت ہوچکی تھی۔
پولس اسٹیشن آفیسر کا بیان
روپ ایڈیہا پولس اسٹیشن آفیسر رمیش سنگھ راوت نے بتایا کہ ملزم شوہر کو پولیس کی جانب سے پہنچنے پر گرفتار کرلیا گیا۔ خاتون کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔