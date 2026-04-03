بیٹے کی خواہش میں ظالم شوہر نے بیوی دو بیٹیوں کا قتل کر دیا، اسقاط حمل سے انکار پر دل دہلا دینے والے واقعہ، جرم کو حادثہ ثابت کرنے کی کوشش
ملزم شوہر نے بیوی کو اسقاط حمل کروانے کا کہا تھا۔ تاہم بیوی نے انکار کر دیا۔
Published : April 3, 2026 at 4:17 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 12:06 PM IST
ہنمکنڈہ، تلنگانہ: تلنگانہ کے ہنمکنڈہ ضلع سے ایک چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی اور دو بیٹیوں کو ضلع کے پنیلو، عیناولو منڈل میں قتل کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق ملزم شوہر نے بیوی کو اسقاط حمل کروانے کے لیے کہا تھا۔ بیوی نے انکار کر دیا اور اسقاط حمل سے انکار کر دیا۔ شوہر کو شک تھا کہ ان کا ہونے والا بچہ بھی لڑکی ہی ہوگا۔ اسقاط حمل سے انکار پر شوہر نے اپنی دونوں بیٹیوں کو سوئمنگ پول میں پھینک کر قتل کردیا۔
پولیس کے مطابق، جوڑے کی دو بیٹیاں ہیں
ایک کی عمر 8 سال اور دوسری کی عمر 6 سال ہے۔ ملزم شوہر گاؤں کے باہر ورنگل کھمم قومی شاہراہ پر ایک سوئمنگ پول چلاتا ہے اور اپنے خاندان کی کفالت کرتا ہے۔ دو لڑکیوں کی پیدائش کے بعد، اس کی بیوی چار سال بعد حال ہی میں پھر سے حاملہ ہوگئی تھی۔ اب اسے تیسری بھی لڑکی ہی ہونے کا شبہ تھا، اس نے اسقاط حمل کروانے کا بیوی سے کہا۔ اس شک میں کہ اسے پھر سے لڑکی پیدا ہوگی، شوہر نے اپنی بیوی پر اسقاط حمل کے لیے دباؤ ڈالا۔ جب اس نے انکار کیا تو اس نے بدھ کی رات اپنی بیوی اور بچوں کو سوئمنگ پول میں لے گیا اور تینوں کو پانی میں دھکیل دیا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔
صرف بیوی کو ہی مارنے کا پلان تھا
اس نے سب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کی موت حادثاتی تھی۔ تاہم جب مقتولہ کے والد علی نے شک کا اظہار کیا تو پولیس نے اسے حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی۔ طویل پوچھ گچھ کے بعد بالآخر اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا کہ پہلے اس نے صرف بیوی کو ہی مارنے کا پلان بنایا تھا۔
بیوی مر گئی تو بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا!
اس نے کہا کہ اس نے ان سب کو مارا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر اس کی بیوی مر گئی تو بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دریں اثنا، ورنگل کمشنر آف پولیس سنپریت سنگھ اور ایسٹ زون کے ڈی سی پی انکت کمار نے جمعرات کو جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔
