شوہر نے بیوی کا قتل کرکے لاش کو ڈرم میں بھر کر تین کلو میٹر دور پھینک دیا، معصوم بچوں کی شکایت پر پردہ فاش، ملزم گرفتار
شوہر کو شبہ تھا کہ اس کی 26 سالہ بیوی پریا کے کئی مردوں کے ساتھ تعلقات تھے۔
Published : October 22, 2025 at 6:05 PM IST
تروولور: تمل ناڈو کے تروولور میں بیوی کے قتل میں ڈرم کے استعمال نے ایک بار پھر ڈرم کو سرخیوں میں لا دیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو مبینہ طور پر بیوی کی لاش کو ڈرم میں بھرنے اور قتل کے بعد دفن کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔
تروولور ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ وویکانند شکلا نے بتایا کہ قتل کے ملزم سلمبراسن نے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔پولیس کا کہنا ہے کہ، "ملزم نے 14 اگست کو اپنی بیوی کو گلا دبا کر قتل کرنے اور اس کی لاش کو گھر سے تین کلومیٹر دور پھینکنے کا اعتراف کیا ہے۔"
اس اطلاع کے بعد پولیس نے لاش کو برآمد کرلیا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ شکلا کے مطابق، سلمبراسن کو شبہ تھا کہ اس کی 26 سالہ بیوی پریا کے کئی مردوں کے ساتھ تعلقات تھے۔
اس معاملے کی پولس جانچ میں پتہ چلا کہ اس سے دونوں کے درمیان اکثر تنازعہ رہتا تھا۔متاثرہ کے والد سری نواسن نے ارمبکم پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی۔
یہی نہیں بلکہ جب وہ اپنی بیٹی سے رابطہ نہیں کرسکے تو ان کو شک ہونے لگا۔ پولیس کے مطابق پریا لاپتہ ہونے سے قبل اپنے والدین کے گھر گئی تھی۔ اس دوران اس نے اپنے شوہر سے علیحدگی کی خواہش کا ذکر کیا تھا۔
اگرچہ پریا کے گھر والوں نے بیٹی کو واپس جاکر اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر آمادہ کیا تھا، جب بیٹی کے دو بیٹوں نے اپنے نانا سری نواسن کو بتایا کہ انہوں نے تقریباً دو ماہ سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہے تو سری نواسن کو شک ہوا اور انہوں نے فوری طور پر پولیس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔
ایس پی شکلا نے بتایا کہ جب پولس نے سلمبراسن سے پوچھ گچھ کی تو وہ اپنے بیانات بدلتا رہا، اس لیے وہ مشکوک ہو گیا اور انہوں نے مکمل تفتیش شروع کی۔ آخر کار اس نے جرم کا اعتراف کر لیا۔
پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے سلمبراسن کو 15 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ ایس پی کے مطابق، انہوں نے ابتدائی طور پر معاملہ حل کر لیا ہے۔ ملزم کو اپنی بیوی پر غیر ازدواجی تعلقات کا شبہ تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ رپورٹ آنے کے بعد وہ معاملے کی تہہ تک جا سکیں گے۔