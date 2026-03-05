مرادآباد میں شوہر نے بیوی کا قتل کر کے خود کو بھی ہلاک کر لیا، اولاد نہ ہونے سے تھا پریشان
Published : March 5, 2026 at 11:11 AM IST
مرادآباد: اولاد نہ ہونے سے دلبرداشتہ شوہر نے بیوی کو مار ڈالا۔ اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ دونوں کی لاشیں جنگل سے ملی ہیں۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ مراد آباد کے ماجھولا تھانہ علاقے کے کاشیرام نگر میں پیش آیا۔
ایس پی سٹی کنور رنوجے سنگھ نے بتایا کہ ماجھولا پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک نوجوان زخمی حالت میں پڑا ہے۔ جائے وقوعہ پر پہنچ کر پولیس نے سول لائنز تھانہ علاقہ کے نوین نگر نیاگاؤں کے رہنے والے ونود کو زخمی حالت میں پایا۔
اسی دوران ونود کی بیوی ممتا کی لاش کچھ ہی فاصلے پر ملی۔ پولیس نے زخمی ونود کو فوری طور پر ضلع اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔
ونود اور اس کی بیوی ممتا کے جسموں پر چاقو کے نشانات پائے گئے۔ متوفی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ونود اور ممتا کی شادی آٹھ سال قبل ہوئی تھی۔
اس دوران جوڑے کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اولاد کی اس کمی کی وجہ سے جوڑے باقاعدگی سے جھگڑتے رہتے تھے۔ ونود اکثر اپنی بیوی ممتا کو مارتا تھا۔
بدھ کے روز، ونود اپنی بیوی ممتا کو ہولی منانے کے لیے اپنی بائیک پر اپنے سسرال کے گھر لے گیا۔ شبہ ہے کہ ونود نے پہلے اپنی بیوی کا قتل کیا اور پھر خود کو چاقو مار کر خودکشی کرلی۔ پولیس نے دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔