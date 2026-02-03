محبت کی شادی کے تین ماہ بعد بیوی مشتبہ حالات میں موت، شوہر فرار؛ پوتے پر دادا کے قتل کا الزام
ڈی سی پی کانپور ویسٹ ایس ایم قاسم عابدی نے بتایا کہ متوفیہ کی شناخت دیپیکا (26) کے طور پر کی گئی ہے۔
Published : February 3, 2026 at 8:08 AM IST
کانپور/بریلی: کانپور کے پنکی تھانہ علاقے کے رتن پور رام گنگا انکلیو میں ایک شادی شدہ خاتون کی لاش ملی ہے۔ اہل خانہ نے شوہر پر قتل کا الزام لگایا ہے۔ شوہر موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر شوہر کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ادھر بریلی کے باہری تھانہ علاقے میں ایک پوتے پر اپنے دادا کے قتل کا الزام لگایا گیا ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
پہلے کانپور واقعہ کے بارے میں جانیں: ڈی سی پی ویسٹ ایس ایم قاسم عابدی نے بتایا کہ متوفی کی شناخت دیپیکا (26) کے طور پر کی گئی ہے۔ اس نے اکتوبر 2025 میں شعیب، جسے سوربھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سے شادی کی۔ پولیس کو واقعے کی اطلاع دی گئی۔
ابتدائی تحقیقات میں جوڑے کے درمیان دوپہر میں جھگڑا ہوا تھا۔ قتل کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آئے گی۔ متوفی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ پولیس ٹیمیں ملزم شوہر کو تلاش کر رہی ہیں۔
ڈی سی پی ویسٹ ایس ایم قاسم عابدی۔ (ویڈیو کریڈٹ: ای ٹی وی بھارت)
فیس بک پر دوستی، پھر شادی: متوفی کی والدہ چترا سینی نے بتایا کہ دیپیکا کی پہلی شادی 2018 میں خالد سے ہوئی تھی، جن سے ان کے دو بیٹے ہیں۔ جنوری 2025 میں اس نے اپنے پہلے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد وہ ایک فیکٹری میں کام کرنے لگی۔
وہاں اس کی ملاقات شعیب سے ہوئی، جسے سوربھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو ایک ڈرائیور تھا۔ فیس بک پر قریب آنے کے بعد، انہوں نے اکتوبر 2025 میں شادی کی۔ دیپیکا کے والدین اس شادی سے ناخوش تھے اور اس سے تعلقات منقطع کر لیے۔
بھائی نے کیا کہا: متوفی کے بھائی آیوش نے پولیس کو بتایا کہ اس نے شام کو دیپیکا کو فون کیا اور کال کا جواب نہیں دیا گیا۔ وہ فلیٹ میں چلا گیا۔ شعیب کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے آیوش سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ ان کے ڈیڑھ سالہ بیٹے رودر نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا ہے۔
جب دروازہ توڑا گیا تو دیپیکا کی لاش بیڈ پر پڑی ہوئی ملی، اس کی گردن پر زخموں کے نشانات تھے۔ شور مچاتے ہی ملزم شعیب موقع سے فرار ہو گیا۔
پوتے پر دادا کے قتل کا الزام: بریلی ضلع کے باہری تھانہ علاقے کے محلہ شاہ گنج کے رہنے والے منالال کا اپنے پوتے، مشری لال کے بیٹے راجو سے جھگڑا ہوا۔ بحث کے دوران منالال (85) اچانک بے ہوش ہو گئے۔ اس کے اہل خانہ اسے اسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
انسپکٹر بہاری نے بتایا کہ راجو نامی نوجوان پر اس کے بھائی نے الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنے دادا کو نشے کی حالت میں پیٹ میں اینٹ مار کر قتل کیا۔ تاہم متوفی کے جسم پر کوئی بیرونی زخم نہیں پایا گیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔