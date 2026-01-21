'میں نے تمہیں جو میری آدھی زندگی تھی، اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا' شوہر نے بیوی کا قتل کر کے اسٹیٹس پر پوسٹ کیا
Published : January 21, 2026 at 3:39 PM IST
حیدرآباد: شبہ کی بنا پر ایک شخص نے اپنی بیوی کو بے دردی سے قتل کردیا۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے بورابنڈہ پولیس اسٹیشن حدود کے تحت راجیو گاندھی نگر میں کل دیر رات پیش آیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔
بتایا جاتا ہے کہ ملزم انجانیولو اپنی بیوی سرسوتی کے کردار پر شک کرنے لگا۔ نتیجتاً، اس نے سرسوتی کے سر پر موسل مارا، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ مزید برآں، جب قریب میں سوئے ہوئے بچے بیدار ہوئے تو اس نے ان سے کہا کہ ان کی والدہ سو رہی ہیں اور وہ واپس سو جائیں۔ اس کے بعد ملزم گھر سے چلا گیا اور اپنے موبائل سٹیٹس پر پوسٹ کر دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔
پولیس کے مطابق وانپرتھی ضلع کے چنتا کنٹا گاؤں کے انجانیولو (34) اور ناگرکرنول ضلع کے کولاپور کی سرسوتی (34) کی شادی 2013 میں ہوئی تھی۔ وہ کئی سالوں سے راجیو گاندھی نگر میں کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ ان کا ایک 12 سالہ بیٹا اور 9 سالہ بیٹی ہے۔
انجانیولو ایک کار ڈرائیور کے طور پر کام کرتا تھا، اور سرسوتی ہائی ٹیک سٹی کے علاقے میں ایک کمپنی میں ہاؤس کیپنگ سپروائزر کے طور پر کام کرتی تھی۔ ان کا خاندان مالی مشکلات کا شکار تھا۔ مزید برآں، انجانیولو اپنی بیوی پر شک کرنے لگے۔ اس نے نوکری چھوڑ دی اور بے مقصد گھومنے لگا۔ سرسوتی نے اسے بار بار کام پر واپس آنے کا مشورہ دیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
پیسوں کی کمی کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو سکول بھیجنا بھی چھوڑ دیا۔ جب انجانیولو کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سرسوتی حال ہی میں بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ اس ماہ کی 17 جنوری کو اپنی بیوی اور بچوں کو گھر لے آیا اور جھوٹے وعدے کیے کہ وہ بدل کر ایک بہتر انسان بن جائے گا۔ پیر کو سرسوتی اپنا کام ختم کر کے گھر واپس آئی، بچوں کو کھانا کھلایا اور پھر سو گئی۔
اس لمحے، انجانیولو نے بار بار اور زبردستی اپنی سوئی ہوئی بیوی کے سر پر ایک موسل مارا، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ قریب ہی سوئے ہوئے بچے خون میں لت پت تھے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انجانیولو نے ان سے کہا، "ماں سو رہی ہیں، آپ واپس سو جاجاؤ اور پھر وہ گھر سے نکل گیا۔ خوفزدہ بچے فوراً بیدار ہوئے، لائٹس آن کیں اور دیکھا کہ ان کی ماں خون میں لت پت پڑی ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے چچا سدھاکر کو بلایا جو قریب ہی رہتے تھے۔ وہ جائے وقوعہ پر پہنچے اور پولیس کو اطلاع دینے کے لیے 100 کو فون کیا۔
قابل ذکر ہے کہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد ملزم نے اپنے موبائل اسٹیٹس کو درج ذیل پیغام کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا: ’’میں نے تمہیں جو میری آدھی زندگی تھی، اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا‘‘۔ بتایا گیا ہے کہ سرسوتی کے دوسرے بھائی پرشانت کو مبینہ طور پر چاقو مارنے کے الزام میں انجانیولو کے خلاف پہلے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ سرسوتی کے بھائی کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات کر رہی ہے۔ ملزم اس وقت مفرور ہے۔