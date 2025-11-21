ETV Bharat / state

ناجائز تعلقات کا شبہ: شوہر نے بیوی کا کردیا قتل، خود فون کرکے پولیس کو دی اطلاع

دونوں واقعات میں پولیس نے ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔

husband killed his wife in unnao brother killed his cousin in etawah uttar pradesh Urdu News
قتل کے بعد پولیس تفتیش کر رہی ہے (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 21, 2025 at 9:59 AM IST

اناؤ، اترپردیش: اناؤ میں ایک شوہر نے خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اپنی بیوی کو قتل کردیا۔ پولیس نے دونوں واقعات میں مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ ملزم شوہر نے خود پولیس کو فون کرکے اطلاع دی۔

شوہر نے کیا بیوی کا قتل

تریبھون پور، اناؤ کے رہنے والے ہوری لال (45) نے جمعرات کو ایک کھیت میں بیلچے سے اس کے سر پر بار بار حملہ کرکے اپنی 40 سالہ بیوی شانتی کو قتل کردیا، جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔ پولیس اہلکاروں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے ملزم ہوریلال کو بھی حراست میں لے لیا ہے اور مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان روزانہ جھگڑے سنتے تھے لیکن کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ معاملہ قتل تک بڑھ جائے گا۔

بیوی کا کسی رشتہ دار کے ساتھ افیئر

پولیس کے مطابق گھریلو تنازعہ چل رہا تھا۔ ہوریلال کو شک تھا کہ اس کی بیوی کا کسی رشتہ دار کے ساتھ افیئر ہے جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ جمعرات کی شام گھریلو جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ ملزم شوہر نے غصے میں آکر بیوی پر کھیت میں بیلچے سے حملہ کردیا۔

ملزم نے جرم کرنے کے بعد خود پولیس کو فون کیا

خاتون کو سر اور گردن پر شدید چوٹیں آئیں جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ملزم نے جرم کرنے کے بعد خود پولیس کو فون کیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے یہ قدم شک کی وجہ سے اٹھایا۔ سی او بگا پور مدھوناتھ مشرا نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ ملزم ہوری لال کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

