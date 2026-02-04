منور رانا کی لڑکی کو شوہر نے تین طلاق دے دی، لکھنؤ میں جہیز کے لیے ہراسانی اور مارپیٹ کا کیس درج
سعادت گنج کے انسپکٹر سنتوش کمار نے بتایا: شاعر منور رانا کی بیٹی شیبا رانا نے اپنے شوہر پر تین طلاق دینے کا الزام لگایا۔
Published : February 4, 2026 at 10:13 AM IST
لکھنؤ: آنجہانی شاعر منور رانا کی بیٹی شیبا رانا نے اپنے شوہر ثاقب پر تین طلاق دینے اور گھر سے نکالنے کا الزام لگایا ہے۔ سعادت گنج پولیس میں درج کرائی گئی شکایت میں شیبا نے کہا کہ اس کے سسرال والے اسے 20 لاکھ روپے اور ایک فلیٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے پریشان کررہے تھے۔ پولیس نے جہیز امتناع ایکٹ اور تین طلاق ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ بیٹی سمیہ رانا نے ایف آئی آر کے اندراج کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ شکایت میں تین طلاق کا الزام لگایا گیا ہے۔
شادی 10 سال قبل ہوئی تھی
شیبا رانا کی شادی کریم گنج کے رہائشی سید محمد ثاقب سے 19 دسمبر 2013 کو ہوئی تھی۔ متاثرہ لڑکی کے مطابق شادی کے وقت اس کے والد نے اپنی دولت کے مطابق اسے سونے اور ہیرے کے زیورات اور 10 لاکھ روپے نقد جہیز کے طور پر دیے۔ الزام ہے کہ شادی کے فوراً بعد اس کے شوہر ثاقب اور سسرال والوں نے دوبارہ اس پر جہیز کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کردیا۔ سسرال والے 20 لاکھ روپے نقد اور ایک فلیٹ کا مطالبہ کر رہے تھے۔
حملہ کے بعد تین طلاق
متاثرہ نے پولیس کو بتایا کہ 9 اپریل 2025 کو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ بدسلوکی اور وحشیانہ حملہ کیا۔ الزام ہے کہ ثاقب نے غصے میں آکر تین بار طلاق کا اعلان کیا اور پھر شیبا کو گھر سے باہر دھکیل دیا۔ شیبا کا الزام ہے کہ اس کے شوہر نے ان کے دو بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی۔
شوہر نے اسے مارنے کی کوشش کی
شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے شوہر نے ماضی میں کئی بار اسے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی شادی کو بچانے کے لیے شیبا کے والدین نے کئی بار اس کے مطالبات پورے کیے۔ جوڑے کے دو بچے ہیں، جن میں سے بیٹے کا نام فواز اور بیٹی کا نام حیام فاطمہ ہیں۔
پولیس نے تفتیش شروع کی
سعادت گنج کے انسپکٹر سنتوش کمار آریہ نے بتایا کہ شیبا رانا کی شکایت پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ پولیس معاملے کی ہر پہلو سے باریک بینی سے تفتیش کر رہی ہے۔ شواہد کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔