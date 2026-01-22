پنچایت نے دو بیویوں کے درمیان پکڑے گئے شوہر کی تقسیم کا کیا انتظام، جانیں پوری کہانی
پہلی بیوی نے طے شدہ شادی کی تھی۔ دوسری نے محبت کی شادی کی۔ دونوں شوہر کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔
Published : January 22, 2026 at 3:25 PM IST
رام پور، اتر پردیش: ریاست اتر پردیش کے ضلع رام پور سے ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہاں، پنچایت نے زمین، مکان یا دکان نہیں بلکہ شوہر کو تقسیم کیا۔ جی ہاں، دو بیویوں کے درمیان پھنسے شوہر کا پنچایت نامہ علاقے میں سب سے بڑا موضوع بحث بن گیا ہے۔
یہ معاملہ عظیم نگر پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع گاؤں ناگلیہ اکیل کا ہے، جہاں ایک شخص کی زندگی اس وقت تماشا میں بدل گئی جب اس کی دو بیویاں اس سے آمنے سامنے ہوئیں۔
اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ارینج میرج کی تھی، جب کہ اس کی دوسری بیوی سے محبت کی شادی تھی۔ دونوں بیویاں اپنے حقوق کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے شوہر کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھیں۔
اس بات پر گھر میں آئے روز لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ جھگڑے اس حد تک بڑھ گئے کہ پڑوسیوں کے لیے وہ روز کی تفریح بن گئے۔ آخر کار تنگ آکر دونوں بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ عظیم نگر پولیس اسٹیشن گئی اور پولیس کو اپنی شکایتیں پیش کیں۔
پولیس شکایات سے لمحہ بہ لمحہ پریشان تھی۔ پولیس انسپکٹر اس بات سے پریشان تھا کہ اس غیر معمولی تنازع کو کیسے حل کیا جائے۔ کافی غور و خوض کے بعد پولیس نے معاملہ گاؤں کی پنچایت کو بھیج دیا۔
گاؤں کی پنچایت ہوئی جس میں شوہر، دونوں بیویاں اور ان کے اہل خانہ موجود تھے۔ طویل بحث کے بعد پنچایت کا فیصلہ کسی فلمی کہانی سے کم نہیں تھا۔ پنچایت نے شوہر کے ہفتہ وار معمول کو تقسیم کر دیا۔
فیصلے کے مطابق شوہر سوموار، منگل اور بدھ کو ایک بیوی کے ساتھ رہے گا جبکہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ دوسری بیوی کے ساتھ رہے گا۔ اتوار کو شوہر کے لیے "آزادی کا دن" قرار دیا گیا، یعنی وہ جہاں چاہے رہ سکتا ہے، جیسا کہ چاہے۔
پنچایت نے اس فیصلے کو تحریری طور پر درج کیا اور شوہر اور دونوں بیویوں سے اس پر دستخط کرنے کو کہا۔ یہ انوکھا حکمنامہ اب پورے علاقے میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ پنچایت کے فیصلے کے بعد شوہر اور دونوں بیویاں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں۔