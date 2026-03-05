کلہاڑی سے بیوی کا قتل کرنے کے بعد شوہر نے خود پولیس کو اطلاع دی
پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
Published : March 5, 2026 at 10:18 AM IST
گورکھپور: ناجائز تعلقات کے شبہ میں شوہر نے کلہاڑی سے بیوی کا گلا کاٹ کر قتل کردیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی مارنے کی کوشش کی، جو جان بچانے کے لیے گھر سے بھاگ گیا۔ واقعے کے بعد اس نے اپنے نانا کو واقعے کی اطلاع دی۔ اسی دوران ملزم شوہر نے خود پولیس کو فون کرکے بیوی کے قتل کی اطلاع دی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بیوی کی لاش گھر میں پڑی ہے۔ کال فوراً ٹریس کر لی گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم شوہر کو حراست میں لے لیا۔ انہوں نے کمرے سے شواہد اکٹھے کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
یہ واقعہ منگل 3 مارچ کو دوپہر 1 سے 1:30 بجے کے درمیان پیش آیا۔ ملزم اشوک نشاد (44) اپنی بیوی نیلم دیوی (40) کے ساتھ کھجنی تھانے کے تحت دھدھوپر گاؤں میں رہتا تھا۔ ان کی شادی کو 2006 میں ہوئی تھی ۔ ان کا ایک بیٹا سورج (17)سالہ اور ایک بیٹی سریشتی (14) سالہ ہے۔ واقعہ کے وقت دونوں گھر میں سو رہے تھے۔
میاں بیوی میں اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ اشوک کو اپنی بیوی کے کردار پر شبہ تھا۔ یہ واقعہ منگل 3 مارچ کی صبح تقریباً ایک بجے پیش آیا۔ اچانک نیلم کی چیخ سنائی دی۔ اشوک نے اپنی بیوی نیلم پر کلہاڑی سے حملہ کرکے اس کا گلا کاٹ دیا۔ ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا تھا۔ اس کے بعد جب بیٹے سورج نے چیخ ماری تو اشوک نے بیلچے سے اس کا بھی پیچھا کیا۔ وہ وہاں سے بھاگا اور گاؤں سے باہر گیا اور نانا راجندر نشاد کو فون کرکے واقعہ کی اطلاع دی۔
معلومات کے مطابق، ملزم نے پولیس کو فون کیا اور بتایا کہ اس کی بیوی کی لاش گھر میں پڑی ہے۔ پولیس کے پہنچنے تک اشوک نیلم کی لاش کے پاس ہی کمرے میں بیٹھا تھا۔ پولیس ملزم کو حراست میں لے کر اسی رات تھانے لے گئی۔ وہ بدھ کی صبح ایک بجے ملزم کو گھر واپس لے آئے۔ لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ اشوک نشاد کچھ دن پہلے ممبئی میں بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں سے اس نے گاؤں میں رہ کر کھیتی باڑی اور مویشی پالنا شروع کیا۔
پولیس نے کیا کہا: سی او سرکل کھجانی دیپانشی راٹھور نے بتایا کہ خاتون کے والد راجندر نشاد کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے ملزم شوہر اشوک کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد مزید تفتیش جاری ہے۔۔