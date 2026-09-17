شوہر نے اسپتال کے احاطے میں نرس بیوی پر تیز دھار ہتھیار سے کیا حملہ، پھر اس پر ڈال دیا تیزاب
جب راہگیر اور اسپتال کا عملہ خاتون کی جان بچانے کے لیے پہنچا تو ملزمان نے ان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی۔
Published : September 17, 2026 at 4:28 PM IST
بنگلورو: جے پی نگر پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں آج صبح ایک چونکا دینے والا اور ہولناک واقعہ پیش آیا۔ منحرف شوہر نے سرعام اپنی بیوی پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا اور پھر اس پر تیزاب پھینک دیا۔ ہسپتال کیمپس کے پارکنگ ایریا میں پیش آنے والے اس اچانک اور ہولناک واقعے سے جائے وقوعہ پر بڑے پیمانے پر افراتفری، چیخ و پکار اور خوف و ہراس پھیل گیا۔
متاثرہ اور ملزم کی شناخت
اس ہولناک واقعے کا شکار ہونے والی 26 سالہ لڑکی کی شناخت مدھومیتا کے نام سے ہوئی ہے۔ وہ اصل میں کولکاتہ سے ہے اور بنگلورو کے ایک کلینک میں بطور نرس کام کرتی ہے۔ اس بھیانک جرم کو انجام دینے والے خاتون کے شوہر وینکٹیش کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شدید زخمی مدھومیتا کا ایک پرائیویٹ اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ جے پی نگر پولیس نے معاملہ درج کرلیا ہے اور تحقیقات کررہی ہے۔
ہسپتال کے احاطے پر حملہ
پولیس کے مطابق مدھومیتا آج صبح تقریباً 9:15 پر معمول کے مطابق اسپتال میں ڈیوٹی پر تھیں۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے احاطے سے نکل گئی۔ اسی دوران ان کا شوہر وینکٹیش تیزاب اور تیز دھار ہتھیار سے لیس ہو کر وہاں پہنچا۔ اس نے مدھومیتا پر ہتھیار سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ فوراً ہی ملزم نے اس پر تیزاب پھینک دیا۔
ٹریفک پولیس کی چوکسی
جب راہگیر اور اسپتال کا عملہ خاتون کی جان بچانے کے لیے پہنچ گیا تو ملزمان نے ان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی جس سے وہاں موجود افراد میں خوف وہراس پھیل گیا۔ افراتفری کے درمیان، کچھ مقامی لوگوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور وینکٹیش کو روکنے اور اسے زیر کرنے کے لیے اسے پتھروں سے مارنا شروع کردیا۔ اس دوران نزدیکی ٹریفک سگنل پر ڈیوٹی پر مامور ٹریفک پولیس اہلکاروں نے وینکٹیش کو گھیر لیا اور اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔
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