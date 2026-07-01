شوہر نے اپنی بیوی اور اس کے عاشق کی سرِ عام کی پٹائی، کپڑے پھاڑ دیے، گاؤں کے گرد چکر لگایا
جھارکھنڈ کے پاکوڑ میں ایک شوہر نے اپنی بیوی اور اس کے عاشق کے ساتھ زیادتی اور بدتمیزی کی۔
Published : July 1, 2026 at 1:17 PM IST
پاکوڑجھارکھنڈ: ضلع کے امڈاپاڈا تھانہ علاقے میں ایک خاتون اور نوجوان کے خلاف بدسلوکی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی پر ایک نوجوان کے ساتھ تعلقات کا شک کیا اور اس کے ساتھ مارپیٹ کی۔ مزید برآں، اس نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو نیم برہنہ حالت میں گاؤں میں پریڈ کرایا۔ یہ واقعہ 26 جون کو پیش آیا تھا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس گاؤں پہنچی اور کافی کوشش کے بعد خاتون اور نوجوان دونوں کو اپنی تحویل میں لے کر اسپتال میں داخل کرایا۔
جوتوں کے ہار پہن کر گاؤں کا چکر لگایا
اطلاعات کے مطابق 26 جون کی رات ایک نوجوان نے صاحب گنج ضلع کے ایک نوجوان کے ساتھ اپنی بیوی کو قابل اعتراض حالت میں پکڑ لیا۔ اس کے بعد خاتون کے شوہر اور دیگر افراد نے ان کے ساتھ مارپیٹ شروع کردی۔ گاؤں کے دیگر لوگ بھی جائے وقوعہ پر جمع ہو گئے اور مرد اور عورت کو گھیر لیا۔ انہوں نے مرد اور عورت کو نیم برہنہ کر دیا، انہیں جوتوں کے ہار پہنائے اور گاؤں میں ان کی پریڈ کرائی۔ اس دوران کچھ لوگ مرد اور عورت کی پٹائی کر رہے تھے جب کہ کچھ لوگ فلم بندی کر رہے تھے۔
30-40 افراد کو ملزم نامزد کیا گیا تھا
اس واقعہ کی ویڈیو وائرل ہونے پر ہی پولیس کو اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی بڑی تعداد میں پولیس اہلکار گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں کو سمجھایا۔ دونوں افراد کو گاؤں والوں کے چنگل سے چھڑایا گیا، تھانے لایا گیا اور علاج کے لیے اسپتال بھیجا گیا۔ متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر، پولیس نے متاثرہ کے شوہر سمیت پانچ افراد اور 40-30 نامعلوم افراد کو امڈاپاڈا پولیس اسٹیشن میں مقدمہ نمبر 49/26 کے تحت ملزم کے طور پر نامزد کیا ہے۔
خاتون اور اس کے شوہر میں کسی بات پر اختلاف تھا اور وہ الگ رہ رہے تھے۔ حال ہی میں، نوجوان نے اپنی بیوی کو اس کے عاشق کے ساتھ پکڑا اور اس پر حملہ کیا. ملزمین کی گرفتاری کے لیے ممکنہ ٹھکانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ متاثرہ اور نوجوان کو پولیس کی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ کیس کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے:-انوپ روشن بھنگڑا، اسٹیشن ہاؤس آفیسر