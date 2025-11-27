مفاہمت کے بہانے لے جاکر بیوی کا کردیا قتل، متھرا میں شوہر گرفتار، پانچ سال پہلے کی تھی لو میریج
شریک صدر سندیپ سنگھ نے بتایا کہ ملزم کو بدھ کے روز گرفتار کیا گیا ہے اور اسے جیل بھیج دیا گیا ہے۔
Published : November 27, 2025 at 12:50 PM IST
متھرا، اتر پردیش: پولیس نے 20 نومبر کو جینٹ پولیس اسٹیشن کے علاقے میں دھوریرا کے جنگلات میں اپنی اہلیہ کے قتل کے الزام میں شوہر کو گرفتار کیا ہے۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بیوی کے ساتھ خاندانی تنازعہ کی وجہ سے، شوہر نے اسے گولی مار کر ہلاک کردیا۔ پولیس مفرور ملزم کی تلاش کر رہی تھی۔
سی او صدر سندیپ سنگھ نے بتایا کہ 20 نومبر کو ملزم سورج اپنی بیوی خوشی کو لینے کے لیے اپنی اہلیہ کے گھر پہنچے اور کہا کہ وہ دونوں بیٹھ کر صلح کریں گے۔ ملزم سورج اپنی بیوی کو موٹرسائیکل پر دھوریرا کے جنگلات میں لے گئے۔ جس کے بعد ملزم نے اسے پستول سے سر میں گولی مار دی اور موقع سے فرار ہوگیا۔ مقامی لوگوں کی جانب سے خبر کرنے پر، پولیس موقع پر پہنچی اور اس خاتون کو علاج کے لیے نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن 21 نومبر کو اس خاتون کی موت کے دوران انتقال ہوگیا۔
थाना जैत पुलिस द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस एवं मो0सा0 संख्या HF DELUX UP 85 BK 4115 सहित किया गिरफ्तार । @Uppolice @adgzoneagra @digrangeagra pic.twitter.com/u2ZbOwl0Tb— MATHURA POLICE (@mathurapolice) November 25, 2025
پولیس اسٹیشن میں سورج کے خلاف قتل کا مقدمہ دائر
واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد، خوشی کے والد وپین اگروال نے جینٹ پولیس اسٹیشن میں سورج کے خلاف قتل کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ پولیس ٹیموں کو ملزم سورج کی تلاش کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ بدھ کے روز پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا اور اسے جیل بھیج دیا۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
پولیس کے مطابق ، جینٹ ایریا کے رہائشی وپین اگروال کی بیٹی، خوشی اگروال نے پانچ سال قبل گوئنڈ نگر کے رہائشی، سوراج شرما کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی۔ یہ دونوں فیس بک کے ذریعے دوست بن گئے۔ اس کے بعد ان دونوں کی محبت کی شادی ہوئی۔ شادی کے تقریبا a ایک سال کے بعد، شوہر اور بیوی کے مابین پھوٹ پڑ گئی اور معاملہ عدالت میں پہنچا۔ دریں اثنا، گذشتہ جمعرات کو عدالت میں سماعت کے بعد سورج نے اپنی بیوی کو گولی مار کر ہلاک کردیا اور بھاگ گیا۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔