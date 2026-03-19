سیلز آفیسر کے قتل کیس میں شوہر اور بیوی کو عمر قید کی سزا؛ آگرہ کی عدالت نے 5 سال بعد سنایا فیصلہ
استغاثہ کی جانب سے اے ڈی جی سی ستیہ پرکاش ڈھاکڈ نے مضبوط قانونی دفاع کرتے ہوئے عدالت میں ثبوت پیش کیا
Published : March 19, 2026 at 3:30 PM IST
آگرہ: ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نتن کمار ٹھاکر نے ایک آٹوموبائل کمپنی کے سیلز آفیسر سنیل کمار کے پانچ سال پرانے قتل کیس میں اجے 'ڈاکو' اور اس کی بیوی مونا کو مجرم قرار دیا ہے۔
اس سنسنی خیز قتل کیس میں، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے مجرموں - اجے 'ڈکیت' اور اس کی بیوی، مونا - کو عمر قید کی سزا سنائی ہے اور 1.30 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے.
لوہے کی راڈ کا استعمال کرتے ہوئے قتل: استغاثہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، ADGC ستیہ پرکاش ڈھاکڈ نے ثبوت پیش کیے اور عدالت میں کیس پر بھرپور طریقے سے بحث کی۔ یہ واقعہ اگست 2021 کا ہے۔ اعتماد الدولہ پولیس اسٹیشن حدود کے تحت ٹرانس یمنا کالونی (فیز II) کے رہائشی سنتوش کمار نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کا 30 سالہ بھائی سنیل 2 اگست 2021 کی صبح کام کے لیے اپنی موٹر سائیکل پر گھر سے نکلا تھا۔
صبح 9:15 کے قریب، اس نے واٹر ورکس سے اپنے دفتر کو تفصیلات بھیجیں۔ سنتوش نے کہا میں نے بھی اپنے بھائی سنیل سے صبح 10:00 بجے بات کی۔ دوپہر میں، سنیل کی بیوی نے اسے کئی بار فون کرنے کی کوشش کی، لیکن جواب نہیں ملا۔ نتیجتا، 3 اگست 2021 کو پولیس نے گمشدہ شخص کی رپورٹ درج کی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لینے پر، پولیس نے سنیل کی آخری لوکیشن گاندھی نگر تھی۔
مقتول کے بھاےئی کے مطابق میرا بھائی سنیل گاندھی نگر میں اجے 'ڈاکو' کے گھر گیا تھا، جہاں اجے اپنی بیوی مونا کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں جوڑے کو ایک ریفریجریٹر اور ایک پوٹلے کو ٹیمپو میں لے جا رہے تھے۔ اس واقعہ کے سلسلے میں پولیس نے 5 اگست کو اغوا کا مقدمہ درج کیا تھا۔
اے ڈی جی سی ستیہ پرکاش ڈھاکڈ نے بتایا کہ اعتماد الدولہ پولیس نے اجے 'ڈاکو' اور اس کی بیوی مونا کے خلاف سنیل کے اغوا ہونے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے پہلے ملزم مونا کو گرفتار کیا۔ سخت پوچھ گچھ پر اس نے سنیل کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ مونا کی طرف سے فراہم کردہ معلومات پر عمل کرتے ہوئے، سنیل کمار کی لاش ایک پوٹلے میں لپٹی ہوئی ٹی پی نگر میں جھاڑیوں سے برآمد ہوئی۔
پوچھ گچھ کے دوران، سنیل کے قتل سے متعلق تفصیلات سامنے آئیں جو اسے دھاتی راڈ سے مار کر انجام دیا گیا تھا۔ اس معاملے کے سلسلے میں، پولیس نے ملزم اجے ڈکیت کو 14 اگست 2021 کو گرفتار کیا اور اسے عدالتی حراست میں بھیج دیا۔ اس کے بعد اس معاملے میں چھ افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی۔
اے ڈی جی سی ستیہ پرکاش ڈھاکڈ نے بتایا کہ، پولیس کی تفتیش کے دوران، گاندھی نگر میں واقع ملزم اجے ڈکیت کے گھر سے سنیل کمار کا بیگ اور ہیلمٹ برآمد کیا گیا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اجے سنیل کی موٹرسائیکل لے جاتے ہوئے پکڑا گیا۔ گاڑی کو بعد میں لاوارث پایا گیا۔
اس کیس میں کل 13 گواہان بشمول شکایت کنندہ، اس کے والد، تفتیشی افسر، اور طبی معائنہ کرنے والے کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ساتھ پڑوسیوں اور دیگر گواہوں کی فراہم کردہ گواہی نے سزا سنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مزید برآں، ایک ٹینٹ ہاؤس کے مالک نے اس دھاتی راڈ کی نشاندہی کی جو قتل کے لیے استعمال کی گئی تھی۔