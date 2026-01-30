جوڑے نے تین بچوں کے ساتھ زہریلی چیز کھا لی، جوڑے کی موت
پولیس کا کہنا ہے کہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے، تینوں بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے
Published : January 30, 2026 at 8:04 AM IST
نئی دہلی/ گریٹر نوئیڈا: گریٹر نوئیڈا میں شوہر اور بیوی نے اپنے تین بچوں سمیت زہریلی چیز کھا لی۔ واقعے کے دوران جوڑے کی موت ہوگئی، جب کہ تین بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ تینوں بچے اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔
ایڈیشنل ڈی سی پی سنٹرل نوئیڈا سنتوش کمار نے بتایا کہ بدھ کی رات دیر گئے شراون اور اس کی بیوی نے ایکوٹیک 3 پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں خاندانی مسائل کی وجہ سے زہریلی چیز کھا لی۔ انھیں علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انھیں مردہ قرار دے دیا۔ ایکوٹیک 3 پولیس اسٹیشن نے پنچنامہ مکمل کرکے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ متوفی جوڑے کے تین بچے تاحال زیر علاج ہیں۔
انہوں نے کہا کہ تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے کیس کی تحقیقات کی جارہی ہے۔ فرانزک ٹیم کو بھی جائے وقوعہ پر بلایا گیا جس نے ضروری شواہد اکٹھے کئے۔ فی الحال، خاندان کے کسی فرد نے واقعہ کے بارے میں تحریری شکایت درج نہیں کرائی ہے۔ متوفی کے رشتہ دار اودھ نارائن نے بتایا کہ بچوں کی نازک حالت کے پیش نظر انہیں نوئیڈا ڈسٹرکٹ اسپتال سے دہلی ریفر کیا گیا تھا۔
تاہم بچوں کی حالت اب مستحکم ہے۔ واقعے کے حوالے سے انہیں بتایا گیا کہ ان کی بہن اور بہنوئی کی طبیعت ناساز ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہیں۔ انہیں جائے وقوعہ پر پہنچنے کے بعد ان کی موت کا علم ہوا۔
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔
یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔