گنے کے کھیت میں سنسنی، سوٹ کیس میں ملا ڈھانچہ، عصمت دری کے خلاف مزاحمت کرنے پر خاتون کا کر دیا گیا قتل
سوٹ کیس سے خاتون کی لاش ملنے کے معاملے میں پولیس نے چونکادینے والا انکشاف کیا۔ ملزم کی منصوبہ بندی آپ کو حیران کردے گی۔
Published : December 15, 2025 at 11:46 AM IST
ہاپوڑ، اترپردیش: یکم دسمبر کو قومی شاہراہ پر گنے کے کھیت میں سوٹ کیس کے اندر ایک خاتون کی لاش ملی تھی۔ چودہ روز بعد پولیس نے معاملہ حل کرتے ہوئے ملزم میاں بیوی کو گرفتار کر لیا۔ چار ماہ قبل اگست میں ملزمین نے عصمت دری سے مزاحمت کرنے پر خاتون کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد لاش کو سوٹ کیس میں بھر کر کھیت میں پھینک دیا گیا۔ یہ پورا واقعہ پلکھوا تھانہ علاقہ میں پیش آیا تھا۔
ملزمان کی شناخت ہاپوڑ کے سمبھولی تھانہ علاقے کے نوادہ کلاں گاؤں کے رہنے والے انکت ولد امر سنگھ اور اس کی بیوی کالیسٹہ عرف کالی کے طور پر ہوئی ہے۔ ملزم کے قبضے سے مقتول کے موبائل فون، دو نقدی میمو بک اور قتل میں استعمال ہونے والی چھڑی سمیت تین موبائل فون برآمد کر لیے گئے۔ پولیس نے دہری کٹ کے قریب سے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
ڈھانچے کا پوسٹ مارٹم
یکم دسمبر کو، گاؤں والوں کو چھجرسی ٹول پلازہ کے قریب قومی شاہراہ کے ساتھ گنے کے کھیت میں پڑا ہوا ایک سوٹ کیس ملا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے سوٹ کیس کو کھولا تو ایک خاتون کا گلا سڑا ڈھانچہ (کنکال) ملا۔ ڈھانچہ (کنکال) پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔
اے ایس پی ونیت بھٹناگر نے کہا، "تفتیش کے دوران انکت نے انکشاف کیا کہ وہ ٹیکسٹائل کا کام کرتا ہے۔ اس کے سسرال والے جھارکھنڈ میں رہتے ہیں۔ اس کے سسرال کے گاؤں اور آس پاس کے علاقوں کے لوگ بہت غریب ہیں اور وہاں مزدوری سستی ملتی ہے۔ زیادہ پیسے کمانے کے لیے، اس نے اپنی بیوی کالیسٹا کے ساتھ سریشتی انٹرپرائزز کے نام سے ایک فرم کھولی تھی، جس میں معصوم گھرانوں کی لڑکیوں کو بطور ملازمہ لایا جاتا تھا۔
دہلی-این سی آر میں نوکرانیوں کی فراہمی
پھر وہ انہیں دہلی-این سی آر خطے میں بھیجتے تھے اور وہاں سے بڑی رقم ملتی تھی۔ وہ لوگ جہاں لڑکیاں اور عورتیں کام کرتی تھیں انہیں بہت کم معاوضہ دیا جاتا تھا، بعض کو تنخواہ بھی نہیں ملتی تھی۔ ملزم نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کے گاؤں کی دو خواتین ریتا اور سشما (دونوں کے نام بدلے ہوئے ہیں) کو اپنے گھر بلایا اور اپنے پاس رکھا۔ ریتا کو دہلی میں ایک شخص کے گھر نوکرانی کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ بعد میں ایک اور خاتون گیتا کو بھی دہلی بھیج دیا گیا۔
دہلی سے اس نے ریتا اور گیتا کو ان کے سسرال بھیج دیا۔ اس دوران اس نے گھر میں مقیم سشما سے جنسی تعلق قائم کرنے کو کہا۔ سشما نے انکار کر دیا۔ ایک دن اس نے زبردستی اس کی عصمت دری کی اور اس کی فحش ویڈیو بنائی۔ سشما نے احتجاج کیا اور پولیس اسٹیشن جانے اور جیل بھیجنے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اسے ڈرایا دھمکایا۔ اسی دوران ریتا گاؤں سے واپس آگئی۔
27 اگست کی رات قتل
انکت نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ریتا کی بھی عصمت دری کی اور ویڈیو بھی بنایا۔ اس کے بعد، 27 اگست کی رات، اس نے اور اس کی بیوی نے ریتا کے سامنے سشما کو لاتیں، گھونسے اور لاٹھیوں سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا۔ ریٹا کو کچھ بھی ظاہر کرنے سے روکنے کے لیے، انہوں نے اسے دھمکی دی اور 28 اگست کو سشما کی لاش کے پاس کھڑے ہونے کی ویڈیو بنائی۔ انہوں نے ریتا سے اعتراف کروایا کہ قتل اسی نے کیا ہے۔
29 اگست کو، انہوں نے لاش کو گھر میں رکھے ایک سوٹ کیس میں پیک کیا، ایک آٹو کرایہ پر لیا اور اسے چھجرسی ٹول سے آگے گنے کے کھیت میں پھینک دیا۔ کچھ دنوں بعد، انہوں نے ریتا کو دہلی میں نوکرانی کے طور پر کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔
دہلی کیس سے اہم معلومات
اے ایس پی ونیت بھٹناگر نے کہا، "اٹیچی میں لاش کی دریافت کے بعد، لاپتہ افراد اور اغوا کے معاملات کے بارے میں ہاپوڑ، دہلی اور آس پاس کے اضلاع سے معلومات مانگی گئی۔ ہاپوڑ پولیس کو معلوم ہوا کہ دہلی میں بھی ایسا ہی ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ تاہم، دہلی پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔" تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ انکت نامی ایک شخص نے خواتین کو بطور ملازمہ فراہم کیا اور ان سے کافی رقم وصول کی۔ اس نے انہیں بلیک میل بھی کیا۔ بلائنڈ قتل کیس میں پولیس نے سینکڑوں سی سی ٹی وی کیمروں کو اسکین کیا، جس سے وہ ملزمین تک پہنچ گئے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔