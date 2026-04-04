ETV Bharat / state

شوہر اور بہنوئی نے نوبیاہتا خاتون کو نشہ آور اشیا پلا کر اجتماعی عصمت دری کی، فحش ویڈیو بنائی، پولیس کر رہی ہے تفتیش

author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 4, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

پیلی بھیت(اتر پردیش): جہان آباد تھانہ علاقہ سے ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ نوبیاہتا خاتون کے شوہر اور بہنوئی نے نشہ آور چیز پلا کر اجتماعی زیادتی کی۔ الزام ہے کہ ملزم نے متاثرہ لڑکی کی فحش ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی متاثرہ کی والدہ نے پولیس میں شکایت درج کراتے ہوئے انصاف کی اپیل کی۔

جہان آباد تھانہ علاقے کے ایک گاؤں کی ایک خاتون نے پولیس کو دی گئی شکایت میں کہا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی بریلی ضلع کے نواب گنج تھانہ علاقے کے ایک نوجوان سے کر دی تھی۔ الزام ہے کہ شادی کے فوراً بعد ہی اس کے سسرال والوں نے 20 لاکھ روپے کے اضافی جہیز کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو شادی شدہ خاتون کو جسمانی اور ذہنی طور پر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔

متاثرہ کی والدہ کا الزام ہے کہ شوہر نے ایک سازش کے تحت شادی شدہ خاتون کو نشہ آور چیز پلا کر اس کی فحش ویڈیو بنائی اور اسے وائرل کرنے کی دھمکی دے کر بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ الزام ہے کہ 6 مارچ کو ملزم شوہر اور اس کے بہنوئی متاثرہ کو لالچ دے کر اتراکھنڈ کے الموڑہ لے گئے۔ الزام ہے کہ دونوں نے اسے نشہ آور چیز پلا کر ہوٹل کے کمرے میں اس کی عصمت دری کی۔ جب اس نے احتجاج کیا تو انہوں نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب جمعرات کو نو بیاہتا کے ماموں کے لوگوں کو پورے معاملے کا علم ہوا۔ اہل خانہ فوراً لڑکی کے سسرال پہنچے اور نوبیاہتا خاتون کو اس کے سسرال سے لے آئے۔

جہان آباد کے انسپکٹر انچارج پردیپ کمار وشنوئی نے بتایا کہ متاثرہ کی ماں کی جانب سے شکایت موصول ہوئی ہے۔ ملزمان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت رپورٹ درج کر کے قانونی کارروائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سنجیدگی سے تفتیش جاری ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

بریلی میں چھ سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی، ایف آئی آرکے بعد ایک بزرگ گرفتار

بیٹے کی خواہش میں ظالم شوہر نے بیوی دو بیٹیوں کا قتل کر دیا، اسقاط حمل سے انکار پر دل دہلا دینے والے واقعہ، جرم کو حادثہ ثابت کرنے کی کوشش

متاثرہ اور ملزم کی شادی کے بعد پوکسو ایکٹ کی کارروائی منسوخ، ہائی کورٹ نے کہا: کارروائی جاری رکھنا مناسب نہیں

TAGGED:

PILIBHIT NEWS
NEWLY MARRIED WOMAN ACCUSED OF RAPE
NEWLY MARRIED WOMAN MOLESTED
نوبیاہتا خاتون کو نشہ آور اشیا
NEWLY MARRIED WOMAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.