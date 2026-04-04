شوہر اور بہنوئی نے نوبیاہتا خاتون کو نشہ آور اشیا پلا کر اجتماعی عصمت دری کی، فحش ویڈیو بنائی، پولیس کر رہی ہے تفتیش
Published : April 4, 2026 at 4:32 PM IST
پیلی بھیت(اتر پردیش): جہان آباد تھانہ علاقہ سے ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ نوبیاہتا خاتون کے شوہر اور بہنوئی نے نشہ آور چیز پلا کر اجتماعی زیادتی کی۔ الزام ہے کہ ملزم نے متاثرہ لڑکی کی فحش ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی متاثرہ کی والدہ نے پولیس میں شکایت درج کراتے ہوئے انصاف کی اپیل کی۔
جہان آباد تھانہ علاقے کے ایک گاؤں کی ایک خاتون نے پولیس کو دی گئی شکایت میں کہا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی بریلی ضلع کے نواب گنج تھانہ علاقے کے ایک نوجوان سے کر دی تھی۔ الزام ہے کہ شادی کے فوراً بعد ہی اس کے سسرال والوں نے 20 لاکھ روپے کے اضافی جہیز کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو شادی شدہ خاتون کو جسمانی اور ذہنی طور پر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
متاثرہ کی والدہ کا الزام ہے کہ شوہر نے ایک سازش کے تحت شادی شدہ خاتون کو نشہ آور چیز پلا کر اس کی فحش ویڈیو بنائی اور اسے وائرل کرنے کی دھمکی دے کر بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ الزام ہے کہ 6 مارچ کو ملزم شوہر اور اس کے بہنوئی متاثرہ کو لالچ دے کر اتراکھنڈ کے الموڑہ لے گئے۔ الزام ہے کہ دونوں نے اسے نشہ آور چیز پلا کر ہوٹل کے کمرے میں اس کی عصمت دری کی۔ جب اس نے احتجاج کیا تو انہوں نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب جمعرات کو نو بیاہتا کے ماموں کے لوگوں کو پورے معاملے کا علم ہوا۔ اہل خانہ فوراً لڑکی کے سسرال پہنچے اور نوبیاہتا خاتون کو اس کے سسرال سے لے آئے۔
جہان آباد کے انسپکٹر انچارج پردیپ کمار وشنوئی نے بتایا کہ متاثرہ کی ماں کی جانب سے شکایت موصول ہوئی ہے۔ ملزمان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت رپورٹ درج کر کے قانونی کارروائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سنجیدگی سے تفتیش جاری ہے۔