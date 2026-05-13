حیدرآباد میں ریٹائرڈ آئی پی ایس افسر کی اہلیہ کے قتل کا معمہ گہرا گیا، نیپالی گھریلو ملازمہ کی ملک گیر تلاش تیز
واردات 8 مئی کو جوبلی ہلز میں پیش آئی تھی، جہاں تنوجا کو مبینہ طور پر ان ہی کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔
Published : May 13, 2026 at 1:36 PM IST
حیدرآباد: ریٹائرڈ آئی پی ایس افسر ونئے رنجن رائے کی اہلیہ تنوجا کے سنسنی خیز قتل معاملے میں حیدرآباد پولیس نے تحقیقات کا دائرہ ملک بھر تک وسیع کر دیا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ قتل کی مرکزی ملزمہ نیپالی گھریلو ملازمہ کلپنا عرف دھرما اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدھیہ پردیش یا نیپال سرحد کی طرف فرار ہو چکی ہے۔
یہ لرزہ خیز واردات 8 مئی کو جوبلی ہلز کے پوش علاقے پرشاسن نگر میں پیش آئی تھی، جہاں تنوجا کو مبینہ طور پر ان ہی کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کلپنا، جو مقتولہ کے گھر میں ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی، نے تین ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کی واردات انجام دی اور بعد ازاں طلائی زیورات اور قیمتی سامان لے کر فرار ہوگئی۔
پولیس نے کیس کو حل کرنے کے لیے ٹاسک فورس اور لا اینڈ آرڈر ونگ کے اہلکاروں پر مشتمل 12 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ یہ ٹیمیں تلنگانہ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، مہاراشٹرا اور نیپال سرحدی علاقوں میں مقامی پولیس کے ساتھ رابطہ کرکے تفتیش کر رہی ہیں۔ تحقیقاتی افسران کے مطابق شواہد سے معلوم ہوا ہے کہ ملزمان واردات کے بعد تلنگانہ ایکسپریس میں سوار ہوئے اور بعد میں کازی پیٹ ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے۔ اس سراغ کی بنیاد پر پولیس گزشتہ دو دنوں سے مختلف ریلوے اسٹیشنوں اور اطراف کے علاقوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے۔
پولیس کو شبہ ہے کہ ملزمان نے جان بوجھ کر اپنے راستے کئی مرتبہ تبدیل کیے تاکہ تفتیش کو گمراہ کیا جا سکے۔ اب یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گروہ کازی پیٹ سے بھوپال یا ممبئی کی جانب منتقل ہوا ہو۔ ذرائع کے مطابق ایک سینئر آئی پی ایس افسر کی قیادت میں خصوصی ٹیم اتر پردیش اور نیپال کی سرحد پر روپیدیھا سیکٹر کے قریب نگرانی کر رہی ہے۔ یہ علاقہ نیپالی شہریوں کی آمد و رفت کا ایک اہم راستہ سمجھا جاتا ہے۔ پولیس کو خدشہ ہے کہ اگر ملزمان نیپال داخل ہونے میں کامیاب ہوگئے تو ان کی گرفتاری مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔
ادھر پولیس نے ممبئی، پونے، ناگپور، بنگلورو اور دہلی جیسے شہروں میں مقیم نیپالی مزدوروں اور گھریلو ملازمین سے بھی معلومات جمع کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب تک تقریباً 20 نیپالی گھریلو کارکنوں کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا چکی ہے جبکہ کلپنا کے رابطوں اور نقل و حرکت کی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ اس واقعے کے بعد حیدرآباد پولیس نے احتیاطی اقدامات بھی شروع کر دیے ہیں۔ پولیس کمشنر سجنار کی ہدایت پر شہر کے مختلف تھانوں میں نیپالی مہاجر کارکنوں کا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی گھریلو ملازمین فراہم کرنے والی ایجنسیوں اور دلالوں کی بھی نشاندہی کی جا رہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: مہاراشٹر: بارامتی ہوائی اڈے کے قریب تربیتی طیارہ کریش، پائلٹ معمولی طور پر زخمی
پولیس نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ گھریلو ملازم رکھنے سے پہلے ان کا آدھار، فون نمبر اور دیگر تفصیلات مقامی پولیس اسٹیشن میں جمع کرائیں۔ اس کے علاوہ نیپالی شہریوں کے لیے بیداری پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں قانونی اور حفاظتی اصولوں سے آگاہ کیا جا سکے۔