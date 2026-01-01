اے ایم یو میں ٹیچر راؤ دانش علی کے قتل کے خلاف سیکڑوں طلبہ کا کینڈل مارچ، ملزمین کی گرفتاری کا مطالبہ کیا
طلبہ نے اپنے ٹیچر کو خراج عقیدت پیش کیا اور پولیس انتظامیہ سے قتل کیس کو جلد از جلد حل کرنے کا مطالبہ کیا۔
Published : January 1, 2026 at 11:09 AM IST
علی گڑھ: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) میں ٹیچر راؤ دانش علی کے قتل کو ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی ملزموں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ اس دوران یونیورسٹی کیمپس میں طلبہ نے اپنے غصے کا کھل کر اظہار کیا۔ بدھ کی شام اے ایم یو کے سیکڑوں طلباء نے کینڈل مارچ نکال کر مقتول ٹیچر کو خراج عقیدت پیش کیا اور پولیس انتظامیہ سے جلد از جلد قتل کیس کو حل کرنے کا مطالبہ کیا۔
کینڈل مارچ فیکلٹی آف آرٹس سے شروع ہوا اور باب سید گیٹ پر اختتام پذیر ہوا۔ موجودہ طلباء کے ساتھ سابق طلباء یونین کے صدور، سابق طلباء قائدین اور سماجی کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سب نے موم بتیاں اٹھا رکھی تھیں اور ایک ہی مطالبہ گونج رہا تھا: راؤ دانش علی کے قاتلوں کو فوری گرفتار کرو۔
پروفیسر نے غم کا اظہار کیا: کینڈل مارچ کے دوران اے ایم یو کے پراکٹر پروفیسر وسیم علی نے کہا کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے مرحوم ٹیچر کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ یونیورسٹی اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس واقعے مکمل تفتیش کر رہی ہے۔
کچھ سی سی ٹی وی کیمرے خراب تھے: سی سی ٹی وی کیمروں کے بارے میں اٹھائے گئے سوالات کے جواب میں، پراکٹر نے تسلیم کیا کہ یونیورسٹی کیمپس میں کچھ کیمرے خراب تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 22 دسمبر کے آس پاس کیبل فیل ہونے کی وجہ سے کئی سی سی ٹی وی کیمروں کی حالت خراب تھی۔ تاہم جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج دستیاب ہے اور اس کی بنیاد پر تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے موقع پر موجود صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن یہ واقعہ اچانک پیش آیا اور یہ غیر متوقع تھا۔ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود قاتل فرار ہیں: کینڈل مارچ میں شریک سابق طالب علم عدنان حمید نے بتایا کہ قتل کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے لیکن قاتل ابھی تک فرار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کیمپس کے اندر اس طرح کے واقعہ نے طلباء اور فیکلٹی کے تحفظ پر سنگین سوالات کھڑے کردیئے ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمروں کا بند ہونا بھی ایک بڑی غفلت ہے جس کی ذمہ داری یونیورسٹی انتظامیہ کو قبول کرنی چاہیے۔
قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ: سابق طالب علم محمد عارف خان نے کہا کہ کینڈل مارچ کا واحد مقصد قاتلوں کی جلد گرفتاری کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اس کیس میں بھی انصاف ملے گا، جس طرح ضلعی انتظامیہ نے سابقہ مقدمات میں کارروائی کی ہے۔ دریں اثناء حسین نامی طالب علم نے کہا کہ 24 دسمبر کے قتل نے پورے کیمپس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یونیورسٹی میں 50 سے زائد سی سی ٹی وی کیمرے ناکارہ ہیں اور سیکورٹی انتظامات پر سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ تقریباً 32,000 طلباء اور 6,000 اسٹاف ممبران کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ کینڈل مارچ کے ذریعے طلباء اور سابق طلباء نے واضح پیغام دیا کہ راؤ دانش علی کو انصاف ملنے تک ان کی آواز کو خاموش نہیں کیا جا سکتا۔
