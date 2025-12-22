ہمایوں کبیر نے نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا، 'میرا جھنڈا جلد پورے بنگال میں لہرائے گا'
ٹی ایم سی کے معطل ایم ایل اے ہمایوں کبیر آج اپنی نئی سیاسی پارٹی کا باضابطہ اعلان کرنے جا رہے ہیں۔
مرشد آباد: ترنمول کانگریس کے معطل ایم ایل اے ہمایوں کبیر نے پیر کو کہا کہ ان کی پارٹی کا جھنڈا جلد ہی پورے مغربی بنگال میں نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکمراں جماعت سے علیحدگی کے باوجود وہ ریاست کے عام لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں گے۔
اقلیتی اکثریت والے مرشد آباد ضلع کے بھرت پور اسمبلی حلقہ سے ایم ایل اے کبیر بعد میں اپنی نئی سیاسی پارٹی کا باضابطہ اعلان کرنے والے ہیں۔ آئی اے این ایس سے بات کرتے ہوئے کبیر نے کہا، "میں خوش ہوں، میں عوام کو کام کرنے کے لیے ایک نیا پیغام دے رہا ہوں۔ اس لیے میں آج صبح کا پیغام عام آدمی، بنگال کی آبادی کو دوں گا۔ اگلے دن کا میرا مقصد عام آدمی کے لیے کام کرنا ہے۔ میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آنے والے ہر چیلنج کا سامنا کروں گا۔"
#WATCH | Murshidabad, West Bengal | Suspended TMC MLA Humayun Kabir says," i am launching a new party at noon today. this party is being formed to work for the common man." pic.twitter.com/yAW5uqFRe4— ANI (@ANI) December 22, 2025
پارٹی کے اعلان کے ساتھ ہی ہمایوں کبیر کچھ ضلعی سربراہوں کے ناموں کا بھی اعلان کریں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نئی سیاسی پارٹی اگلے سال ریاستی انتخابات میں 100 سے زیادہ اسمبلی سیٹوں پر مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ معطل ایم ایل اے نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ان کی نئی پارٹی کے امیدوار قابل ذکر تعداد میں سیٹیں جیتیں گے، جو کہ انتخابات کے بعد ریاست کی اگلی کابینہ کی تشکیل میں ایک اہم عنصر ہے۔
اعلان سے پہلے امید کا اظہار کرتے ہوئے، کبیر نے کہا کہ پارٹی پرچم، جس کی پیر کو بعد میں نقاب کشائی کی جائے گی، جلد ہی ریاست بھر میں اپنا جھنڈا لہرائی جائے گی۔ "میں نے ابھی تک اپنا جھنڈا نہیں دکھایا ہے۔ میں اسے آج ہی کروں گا۔ جلد ہی اسے بنگال بھر میں لہرایا جائے گا، بشمول کولکاتہ، کاک دیپ، کوچ بہار، علی پور، جلپائی گوڑی، دارجلنگ، شمالی دیناج پور، جنوبی دیناج پور، مالدہ، اور پوری ریاست۔ جہاں تک مرشد آباد کا تعلق ہے، یہ میری جائے پیدائش ہے، اور اس سے میرا خاص تعلق ہے۔"
کبیر نے آئی اے این ایس کو بتایا یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ یہاں میری پارٹی کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ یہ اعلان کبیر کے ذریعہ بنوائی گئی بابری مسجد کی جگہ بیلڈنگا کے قریب مرزا پور سے کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تقریب پیر کی دوپہر 12 بجے شروع ہو کر سہ پہر 3 بجے تک جاری رہے گی۔ اس تقریب کے دوران میری پارٹی کے عہدیداروں کے بارے میں ایک اعلان کیا جائے گا۔
مغربی مدنا پور کے الحاج حاجی میرے اچھے جاننے والے ہیں۔کبیر نے کہا انہوں نے نئی پارٹی کا چارج سنبھالنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ان کے نام کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جلد ہی برہم پور سے اپنے حامیوں کے ساتھ روڈ شو کریں گے۔ اگرچہ کبیر نے اپنی نئی پارٹی کے نام کا باضابطہ طور پر انکشاف نہیں کیا ہے، لیکن ان کے ایک قریبی شخص نے کہا کہ دو ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ انڈین کنزرویٹو پارٹی اور جنتا اُنان پارٹی۔ ترنمول کانگریس کے معطل ایم ایل اے نے پارٹی کے انتخابی نشان کے لیے اپنی پسند کا بھی انکشاف کیا۔
ان کے مطابق ان کی پہلی پسند 'ٹیبل' ہے، اس کے بعد 'جڑواں گلاب' ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ملتا تو میں تیسرے آپشن پر غور کروں گا۔ کبیر کو کئی مواقع پر پارٹی قیادت پر تنقید کرنے کے بعد اس ماہ کے شروع میں ترنمول کانگریس سے باضابطہ طور پر معطل کر دیا گیا تھا۔ یہ معطلی 6 دسمبر کو بیلڈنگا میں مجوزہ بابری مسجد کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے چند دن پہلے کی گئی تھی۔ مجوزہ مسجد کا مقصد ایودھیا، اتر پردیش میں موجود اصل ڈھانچے کو نقل کرنا ہے، جسے 5 دسمبر 1992 کو منہدم کرنے سے پہلے تھا۔