چترکوٹ میں انسانیت شرمسار ٹیوشن ٹیچر کی نابالغ طالبہ سے زیادتی کی کوشش، ملزم کے خلاف مقدمہ درج
مارکونڈی تھانہ علاقہ میں 13 سالہ ذہنی مریض لڑکی کے ساتھ بربریت کی کوشش کا معاملہ سامنے آیا ہے۔
Published : January 30, 2026 at 8:58 AM IST
چترکوٹ: اترپردیش کے ضلع چتر کوٹ مارکونڈی تھانہ علاقے کے ایک گاؤں سے ایک شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ ٹیوشن ٹیچر نے 13 سالہ ذہنی مریض لڑکی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ وہ ملزم کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور اپنے گھر والوں کو قصہ سنایا۔ ملزم کے خلاف کریمنل پروسیجر کوڈ (سی آر پی سی) کی دفعہ 127، 74، 351(3) اور بچوں کے تحفظ سے متعلق جنسی جرائم (POCSO) ایکٹ کی دفعہ 7/8 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزم اس وقت مفرور ہے۔
پولیس میں درج کرائی گئی شکایت کے مطابق لڑکی کے گھر والوں کا الزام ہے کہ لڑکی ایک دکان سے سامان خرید کر گھر لوٹ رہی تھی۔ راستے میں انیل کمار ترپاٹھی کا بیٹا منوج ترپاٹھی اسے لالچ دے کر ایک گھر لے گیا، جہاں اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ مزاحمت کرنے پر ملزمان نے متاثرہ کے بھائی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ تاہم لڑکی اپنی عزت بچا کر کسی طرح بچ نکلی۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنی آزمائش بیان کی اور پڑوسیوں اور کچھ رشتہ داروں سے مشورہ کرنے کے بعد، خاندان مارکونڈی پولیس اسٹیشن گیا، جہاں انہیں ایف آئی آر درج کرنے کے لیے گھنٹوں جدوجہد کرنی پڑی۔
مارکونڈی پولیس اسٹیشن کے انچارج نشی کانت رائے کے مطابق، معاملے کا علم ہونے پر، ملزم کے خلاف جمعرات کی شام کو آئی پی سی کی دفعہ 127، 74، 351(3) اور POCSO ایکٹ کی دفعہ 7/8 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ متاثرہ کو طبی معائنہ اور مجسٹریٹ کے سامنے بیان کے لیے بھیجا جائے گا۔ ملزم واردات کے بعد سے فرار ہے۔ اس کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔