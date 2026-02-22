انسانی اسمگلنگ: بھروچ پولیس نے ستر بنگلہ دیشی شہریوں کو حراست میں لیا، انچاس خواتین بھی شامل
ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولس نے بتایا، انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کی شناخت کی جارہی ہے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
بھروچ (گجرات): بنگلہ دیشی خواتین کو غیر قانونی طور پر بھارت لا کر جسم فروشی پر مجبور کرنے کے معاملے میں بھروچ پولیس نے اہم پیش رفت کی ہے۔ دسمبر 2025 میں، بھروچ پولیس نے جسم فروشی کے ایک ریکیٹ کا پردہ فاش کیا اور اسپیشل انویسٹی گیشن ٹیم (SIT) کی دو ماہ کی گہرائی سے تفتیش کے بعد اب چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے ہیں۔
ابتدائی معلومات کے مطابق بنگلہ دیش سے خواتین کو لالچ دے کر غیر قانونی طور پر سرحد پار گجرات سمیت مختلف علاقوں میں لے جایا جا رہا تھا۔ موصولہ اطلاع کی بنیاد پر بھروچ پولیس نے چھاپہ مار کر کارروائی کی۔ اس وقت پولیس نے 12 بنگلہ دیشی خواتین کو بچایا تھا۔
خواتین کے تحفظ کے مرکز میں خواتین کو رکھا گیا
بازیاب کرائی گئی خواتین کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کر کے ان کی مشاورت اور قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ اس وقت خواتین کے تحفظ کے مرکز میں 49 خواتین کو رکھا گیا ہے، جہاں ان کی حفاظت اور بحالی کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
غیر قانونی طور پر ملک میں ہوئے داخل
حکام کے مطابق، دو ماہ کی گہرائی سے تحقیقات کے دوران، ایس آئی ٹی نے کل 70 بنگلہ دیشی شہریوں کی شناخت کی ہے، جن میں 49 خواتین بھی شامل ہیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہوئے تھے اور انسانی اسمگلنگ اور دیگر جرائم میں ملوث تھے۔
انکلیشور کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ڈاکٹر کشال اوجھا نے کہا، "ہماری ٹیم اس معاملے میں ملوث ہر فرد تک پہنچنے کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے۔ غیر قانونی داخلے اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔" انہوں نے کہا کہ پولیس نے تمام ملزمین کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے گروہ کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے مزید چھاپے اور پوچھ گچھ جاری ہے۔
آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریوں کا امکان
پولیس ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں اس معاملے میں مزید گرفتاریوں کا امکان ہے۔ تحقیقاتی ایجنسیاں پورے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے ریاستی اور مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ تال میل کر رہی ہیں۔ بھروچ پولیس کی یہ کارروائی انسانی اسمگلنگ کے خلاف ایک مضبوط پیغام دیتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ پورے کیس کی تفتیش جاری ہے، امید ہے کہ مستقبل میں مزید انکشافات ہوں گے۔