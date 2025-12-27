ETV Bharat / state

ووٹر لسٹ سے ہٹائے گئے 58 لاکھ لوگوں میں سے کتنے بنگلہ دیشی اور روہنگیا ہیں، ٹی ایم سی کا الیکشن کمیشن سے سوال

ابھیشیک بنرجی نے کہاکہ 2021 کےاسمبلی انتخابات میں ٹی ایم سی کی جیت کےبعد سےمرکزی حکومت بنگال کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی ہے۔

ابھیشیک بنرجی
ابھیشیک بنرجی (Image: PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 27, 2025 at 10:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

کولکاتہ: ووٹر لسٹ کے جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) مشق کے تحت ناموں کو حذف کرنے پر مغربی بنگال میں سیاسی ماحول گرم ہے۔ ترنمول کانگریس کے قومی جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے ہفتہ کو الیکشن کمیشن (ای سی آئی) سے براہ راست جواب دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے سخت حملہ کیا۔

کتنے 'درانداز' ہیں؟

کولکاتہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ابھیشیک بنرجی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابی فہرست کے مسودے کی اشاعت کے بعد مغربی بنگال میں ایس آئی آر مشق سے ہٹائے گئے 58 لاکھ ناموں میں سے غیر قانونی بنگلہ دیشی اور روہنگیا کی تعداد کا انکشاف کرنا چاہیے۔

ترنمول کانگریس کے قومی جنرل سکریٹری نے کہا کہ بنگال کی آبادی 10.05 کروڑ ہے۔ جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن مشق میں جن ووٹروں کے نام حذف کیے گئے ان کی تعداد 58 لاکھ ہے۔ بنرجی نے کہا، "یہ صرف 5.79 فیصد آبادی کی نمائندگی کرتا ہے، جو ان تمام ریاستوں میں سب سے کم ہے جہاں ایس آئی آر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ای سی آئی سے مطالبہ کیا کہ ہٹائے گئے 58 ملین ناموں میں بنگلہ دیشی اور روہنگیا کی تعداد ظاہر کی جائے۔

'بنگال کو نشانہ بنایا جا رہا ہے'

ابھیشیک بنرجی نے الزام لگایا کہ 2021 کے اسمبلی انتخابات میں ترنمول کانگریس کی زبردست جیت کے بعد سے مرکزی حکومت بنگال کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ پوری مہم ایک مخصوص ایجنڈے کے ساتھ چلائی جا رہی ہے۔ ان کا واحد مقصد ریاست کے لوگوں کو ہراساں کرنا ہے۔

دراندازی کے الزام کو چیلنج

سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ابھیشیک بنرجی کا بیان اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک سیدھا چیلنج ہے جنہوں نے بار بار دراندازی کا مسئلہ اٹھایا اور ووٹر لسٹ کی پاکیزگی پر سوال اٹھایا۔ ٹی ایم سی لیڈر نے واضح کیا کہ اگر یہ نام واقعی غیر قانونی دراندازوں کے ہیں تو الیکشن کمیشن کو شفافیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرکاری نمبر جاری کرنے چاہئیں۔

یہ بھی پڑھیں:

آسام میں ڈرافٹ ووٹر لسٹ شائع، 4.80 لاکھ ووٹروں کے نام ہٹا دیے گئے

یوپی میں ایس آئی آر فارم جمع کرنے کی تاریخ ختم، 2.89 کروڑ نام ہٹائے جائیں گے، جانیں پانچ وجوہات

TAGGED:

SIR
DRAFT VOTER LIST
MAMATA BANERJEE
ECI
ABISHEK BANERJEE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.