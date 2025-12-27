ووٹر لسٹ سے ہٹائے گئے 58 لاکھ لوگوں میں سے کتنے بنگلہ دیشی اور روہنگیا ہیں، ٹی ایم سی کا الیکشن کمیشن سے سوال
ابھیشیک بنرجی نے کہاکہ 2021 کےاسمبلی انتخابات میں ٹی ایم سی کی جیت کےبعد سےمرکزی حکومت بنگال کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی ہے۔
Published : December 27, 2025 at 10:49 PM IST
کولکاتہ: ووٹر لسٹ کے جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) مشق کے تحت ناموں کو حذف کرنے پر مغربی بنگال میں سیاسی ماحول گرم ہے۔ ترنمول کانگریس کے قومی جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے ہفتہ کو الیکشن کمیشن (ای سی آئی) سے براہ راست جواب دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے سخت حملہ کیا۔
کتنے 'درانداز' ہیں؟
کولکاتہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ابھیشیک بنرجی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابی فہرست کے مسودے کی اشاعت کے بعد مغربی بنگال میں ایس آئی آر مشق سے ہٹائے گئے 58 لاکھ ناموں میں سے غیر قانونی بنگلہ دیشی اور روہنگیا کی تعداد کا انکشاف کرنا چاہیے۔
ترنمول کانگریس کے قومی جنرل سکریٹری نے کہا کہ بنگال کی آبادی 10.05 کروڑ ہے۔ جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن مشق میں جن ووٹروں کے نام حذف کیے گئے ان کی تعداد 58 لاکھ ہے۔ بنرجی نے کہا، "یہ صرف 5.79 فیصد آبادی کی نمائندگی کرتا ہے، جو ان تمام ریاستوں میں سب سے کم ہے جہاں ایس آئی آر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ای سی آئی سے مطالبہ کیا کہ ہٹائے گئے 58 ملین ناموں میں بنگلہ دیشی اور روہنگیا کی تعداد ظاہر کی جائے۔
'بنگال کو نشانہ بنایا جا رہا ہے'
ابھیشیک بنرجی نے الزام لگایا کہ 2021 کے اسمبلی انتخابات میں ترنمول کانگریس کی زبردست جیت کے بعد سے مرکزی حکومت بنگال کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ پوری مہم ایک مخصوص ایجنڈے کے ساتھ چلائی جا رہی ہے۔ ان کا واحد مقصد ریاست کے لوگوں کو ہراساں کرنا ہے۔
دراندازی کے الزام کو چیلنج
سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ابھیشیک بنرجی کا بیان اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک سیدھا چیلنج ہے جنہوں نے بار بار دراندازی کا مسئلہ اٹھایا اور ووٹر لسٹ کی پاکیزگی پر سوال اٹھایا۔ ٹی ایم سی لیڈر نے واضح کیا کہ اگر یہ نام واقعی غیر قانونی دراندازوں کے ہیں تو الیکشن کمیشن کو شفافیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرکاری نمبر جاری کرنے چاہئیں۔