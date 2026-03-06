حیدرآباد میں سی سی ایم بی کی جدید ڈی این اے ٹیکنالوجی سے جنگلی حیات کے جرائم بے نقاب، 279 کیس حل
تفتیش کے دوران اکثر ایسے نمونے ملتے ہیں جو بہت چھوٹے یا خراب حالت میں ہوتے ہیں، جس سے جانور کی شناخت مشکل ہوجاتی ہے۔
Published : March 6, 2026 at 5:50 PM IST
حیدرآباد: ملک میں وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کے تحت سخت قوانین کے باوجود محفوظ جنگلی جانوروں کا غیر قانونی شکار اور اسمگلنگ مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ اس بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے حیدرآباد، تلنگانہ میں قائم معروف تحقیقی ادارہ سنٹر فار سیلولر اینڈ مولیکولر بائیولوجی (سی سی ایم بی) جدید ڈی این اے ٹیکنالوجی کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کر رہا ہے تاکہ مجرموں کی نشاندہی کی جا سکے۔
ادارے کے جنگلی حیات کے خصوصی فرانزک شعبہ لباریٹری فار دی کنزرویشن آف انڈینجریڈ اسپائسس (لا کونیس) نے 2024-25 کے دوران جنگلی حیات سے متعلق 279 جرائم کے مقدمات کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کام کی بنیاد سی سی ایم بی کے سائنس دانوں کی تیار کردہ “یونیورسل پرائمر” ٹیکنالوجی ہے۔ اس طریقے کے ذریعے ماہرین کسی بھی حیاتیاتی نمونے چاہے وہ گوشت کا چھوٹا ٹکڑا ہو، ہڈی، بال، جلد، تھوک یا خون سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کس جانور سے تعلق رکھتا ہے۔
ماہرین کے مطابق تفتیش کے دوران اکثر ایسے نمونے ملتے ہیں جو بہت چھوٹے یا خراب حالت میں ہوتے ہیں، جس سے جانور کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ تاہم اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے نمونوں سے بھی ڈی این اے نکال کر جانور کی درست شناخت کی جا سکتی ہے۔ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ نمونوں سے حاصل شدہ ڈی این اے کو سی سی ایم بی کے وسیع جنگلی حیات ڈی این اے ڈیٹا بیس سے ملا کر دیکھا جاتا ہے۔ اس موازنہ کے ذریعے متعلقہ جانور کی شناخت انتہائی درستگی کے ساتھ ممکن ہو جاتی ہے۔ حکام کے مطابق اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے بعد سے اب تک تقریباً 12 ہزار جنگلی حیات کے جرائم کے کیسوں کا تجزیہ کیا جا چکا ہے۔
یہ طریقہ صرف غیر قانونی شکار ہی نہیں بلکہ گوشت میں ملاوٹ کی نشاندہی میں بھی مفید ثابت ہو رہا ہے۔ اکثر صارفین کو شک ہوتا ہے کہ ریسٹورنٹس میں ایک جانور کے گوشت کو دوسرے کے گوشت کے طور پر فروخت کیا جاتا ہے۔ پکے ہوئے گوشت کے نمونوں سے ڈی این اے کا تجزیہ کر کے ماہرین اس کی اصل حقیقت معلوم کر سکتے ہیں۔
اسی مقصد کے تحت سی سی ایم بی اور لا کونیس نے حال ہی میں جنگلی حیات کے ویٹرنری ڈاکٹروں کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام بھی منعقد کیا، جس میں انہیں جنگل میں فرضی شکار کے مقامات سے حیاتیاتی نمونے جمع کرنے کے طریقے سکھائے گئے۔
ماہرین نے بتایا کہ نمونوں کو محفوظ رکھنے اور مشکل مواد، جیسے کہ پراسیس شدہ جانوروں کی کھال سے بھی ڈی این اے نکالنے کے سائنسی طریقے سکھائے گئے۔ ایک سینئر سائنس دان کے مطابق درست نمونے جمع کرنا جنگلی حیات کے فرانزک نظام کی بنیاد ہے اور ڈی این اے ٹیکنالوجی کے درست استعمال سے جنگلی حیات کے مجرم قانون سے نہیں بچ سکتے۔