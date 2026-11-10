سی ایم یوگی کو کیسے پتہ چلا کہ ہندو برادری کے 1 کروڑ 27 لاکھ ووٹروں کے نام حذف کئے گئے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، برق
ضیا الرحمان برق نے کہا کہ سی ایم یوگی کو احساس ہو رہا ہے کہ ماحول سماج وادی پارٹی کے حق میں ہو رہا ہے۔
Published : November 10, 2026 at 5:27 PM IST
سنبھل: سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمن برق نے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کو لے کر بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماج وادی پارٹی اور آل انڈیا اتحاد سے تعلق رکھنے والے ووٹروں کے ناموں کو حذف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم ایس آئی آر کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے نام پر ووٹروں کو نشانہ بنا کر اور ان کے ناموں کو حذف کر کے آئینی ادارے کا غلط استعمال کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔برق نے کہا کہ اب تو ریاست کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے کہ ووٹروں کے ناموں کو حذف کیا جا رہا ہے۔
سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمن برق نے کہا، "ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف مسلم ووٹروں کو حذف کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ اپوزیشن کے تمام طبقات کے ووٹروں کو حذف کیا جا رہا ہے۔ اس میں مسلم اور ہندو دونوں ووٹر شامل ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ ایس پی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے بھی اس معاملے پر سوال اٹھائے تھے اور پوچھا تھا کہ کس بنیاد پر اور کتنے ووٹروں کے نام حذف کیے گئے ہیں۔
سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ نے یہ بھی کہا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ سی ایم یوگی نے کہا ہے کہ 12.7 ملین ہندو ووٹروں کے نام حذف کر دیے گئے ہیں، تو انہیں یہ معلومات کہاں سے ملی؟ ہم نے صرف مسلم کمیونٹی کے بارے میں بات نہیں کی بلکہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ناموں کو حذف کرنے کی بات کی ہے۔
ضیا الرحمان برق نے یہ بھی کہا کہ سی ایم یوگی کو احساس ہو رہا ہے کہ ماحول سماج وادی پارٹی کے حق میں ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے بیانات پہلے ہی دیے جا رہے ہیں۔ ووٹروں کے ناموں کو حذف کرنے سے صرف بی جے پی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور مستقبل میں اتر پردیش کے لوگ سماج وادی پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں ریاست میں تبدیلی آئے گی اور سماج وادی پارٹی کی حکومت بنے گی۔