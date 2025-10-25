کرناٹک ٹرانسپورٹ حکام نے بنگلور میں 25 غیر مجاز بسوں کو ضبط کرلیا
ٹرانسپورٹ حکام نے آپریشن میں ٹیکس ادا نہ کرنے والی تمل ناڈو، اروناچل پردیش اور ناگالینڈ کی بسوں کو ضبط کرلیا۔
Published : October 25, 2025 at 1:48 PM IST
بنگلور: آندھرا پردیش کے کرنول میں حیدرآباد سے بنگلور جانے والی بس میں آگ لگنے کے چند گھنٹے بعد، بنگلور میں ٹرانسپورٹ حکام نے ریاستی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو مقررہ ٹیکس ادا کیے بغیر غیر قانونی طور پر مسافروں کو لے جانے والی دیگر ریاستوں کی 25 بسوں کو ضبط کر لیا۔ یہ کاروائی جمعہ کی صبح کی گئی۔
ایڈیشنل ٹرانسپورٹ کمشنر اومکاریشوری اور جوائنٹ ٹرانسپورٹ کمشنر شوبھا اور گایتری کی قیادت میں ٹیم کے ذریعہ کئے گئے آپریشن میں تمل ناڈو، اروناچل پردیش اور ناگالینڈ کی بسوں کو روک کر ان کا معائنہ کیا گیا۔ یہ پایا گیا کہ وہ ٹیکس ادا کیے بغیر چل رہی ہیں، جس سے ریاستی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے۔
پرائیویٹ بسوں کو بنگلورو-ہسور نیشنل ہائی وے، انیکال پر اٹیبیلے چیک پوسٹ پر روکے جانے کے بعد ضبط کیا گیا۔ ایڈیشنل ٹرانسپورٹ کمشنر اومکاریشوری کے مطابق، "ہم نے یہ آپریشن آج (جمعہ) صبح تقریباً 4 بجے شروع کیا۔ بنگلور کے تمام جوائنٹ ٹرانسپورٹ کمشنر، آر ٹی اوز، اور انسپکٹر اٹیبیلے چیک پوسٹ پر موجود تھے"۔
انہوں نے کہا کہ "ہم نے آج دوسری ریاستوں میں رجسٹرڈ آل انڈیا ٹورسٹ بسوں پر ایک آپریشن کیا ہے۔ اول تو لائسنس کے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارا کرناٹک اسٹیٹ ٹیکس ادا نہیں کیا گیا ہے۔ ہم نے ان گاڑیوں کو ٹیکس کی وصولی کے لیے ضبط کیا ہے۔"
اومکاریشوری نے مزید کہا کہ انہوں نے ضبط کی گئی گاڑیوں میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے متبادل انتظامات کیے ہیں۔ موٹر وہیکل انسپکٹر نوین، وشواناتھ شیٹی، امولیا، سدھاکر، نرسمہا مورتی، اور راجیش، آر ٹی اوز دیپک، پرمتیش، راکیش، کمل بابو، دلیپ، ہیمنتھ، پٹاسوامی، اموگ، چیتن، سدھیر، اور راج کمار بھی اس آپریشن کا حصہ تھے۔
دریں اثنا، کرنول بس حادثہ کے بعد پولیس نے دو ڈرائیوروں کے خلاف مبینہ طور پر لاپرواہی اور تیز رفتاری کا معاملہ درج کیا ہے۔ کرنول ضلع کی اولینڈاکونڈا پولیس نے زندہ بچ جانے والوں میں سے ایک این رمیش کی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا۔