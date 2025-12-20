ہسپتال کی لاپرواہی، ایمبولینس نہیں دیا، قبائلی خاندان بچے کی لاش کو تھیلے میں بھر کر لے جانے پر ہوا مجبور
چائباسہ صدر اسپتال میں غفلت کا معاملہ سامنے آیا، ایک باپ کو اپنے بچے کی لاش لے جانے کے لیے ایمبولینس نہیں ملی۔
Published : December 20, 2025 at 3:24 PM IST
چائباسا(جھارکھنڈ): مغربی سنگھ بھوم ضلع میں انسانیت کو ہلا دینے والا ایک افسوسناک اور شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس واقعہ نے صحت کے نظام کو جانچ پڑتال میں ڈال دیا ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کے علاج کے لیے صدر اسپتال گیا۔ ہسپتال میں بچے کی جان تو نہیں نچ سکی لیکن اس دوران جو حیراکن تھا وہ اسپتال انظمیہ کا رویہ تھا۔ بچے کی لاش کو لے جانے کے لئے ہسپتال کی جانب سے ایمبولینس بھی مہیا نہیں کرائی گئی۔نتیجتاً باپ کو اپنے بچے کی لاش ایک تھیلے میں اپنے گاؤں لے کر جانا پڑا۔
درحقیقت، نومونڈی بلاک کے بلجوڈی گاؤں کے رہنے والے ڈمبا چٹومبا کو اپنے 4 سالہ بچے کی لاش عزت کے ساتھ گھر لے جانے کی ضرورت تھی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ بے بس باپ بچے کی لاش کو تھیلے میں ڈال کر بس میں اپنے گاؤں لے گیا۔
دوران علاج بچے کی موت
اطلاعات کے مطابق ڈمبا چٹومبا اپنے بچے کی طبیعت اچانک خراب ہونے کے بعد علاج کے لیے چائی باسہ صدر اسپتال لے کر آئے تھے۔ ان کو ہسپتال میں بہتر علاج کی امید تھی لیکن علاج کے دوران بچہ دم توڑ گیا۔ معصوم بچے کی موت کے بعد پورا خاندان غم میں ڈوب گیا۔
ایمبولینس نہیں دی گئی
بچے کی موت کے بعد لواحقین نے ہسپتال انتظامیہ سے لاش کو گاؤں پہنچانے کے لیے ایک ایمبولینس فراہم کرنے کی درخواست کی۔ لواحقین نے بتایا کہ وہ ہسپتال کے میدان میں گھنٹوں انتظار کرتے رہے، لیکن کوئی ایمبو لینس دستیاب نہیں کرائی گئی۔ ہسپتال انتظامیہ نے کوئی متبادل انتظام نہیں کیا اور نہ ہی کسی ذمہ دار افسر نے اس معاملے میں کوئی حساسیت دکھائی۔
غربت اور نظام کی بے حسی نے باپ کی روح کو توڑ دیا۔
غریب اور لاچار باپ، ڈمبا چٹومبا کے پاس پرائیویٹ گاڑی کرایہ پر لینے کا بھی پیسہ نہیں تھا۔ انتظامی بے حسی اور صحت کے نظام کی غفلت سے خاندان اجڑ گیا۔ بالآخر، وہ بچے کی لاش کو ایک تھیلے میں بس کے ذریعے بلجوڑی گاؤں لے جانے پر مجبور ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر حاضرین کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔
صحت کے نظام پر ایک بار پھر سنگین سوالات
اس دل دہلا دینے والے واقعے نے ایک بار پھر حکومتی نظام صحت کی کوتاہیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ حکومت غریبوں کے لیے 108 ایمبولینس سروس اور صحت کی بہتر سہولیات کے بلند بانگ دعوے کرتی ہے لیکن زمینی حقیقت بالکل مختلف ہے۔
ڈاکٹر بھارتی منج، سول سرجن، چائی باسہ صدر ہسپتال نے کہا کہا کہ ہم لاشوں کو منتقل کرنے کے لیے ایمبولینس فراہم نہیں کرتے۔ ایک ہیرس ضلع میں دستیاب واحد گاڑی ہے۔ اگرچہ ہم نے بچوں کے اہل خانہ کو دو یا تین گھنٹے انتظار کرنے کو کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور لاش ایک تھیلے میں لے کر گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔
محکمہ کے وزیر عرفان انصاری کا رد عمل
ای ٹی وی بھارت ٹیم نے محکمہ کے وزیر عرفان انصاری سے اس معاملے پر فون پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ موت کی صورت میں ایمبولینس کی سہولت دستیاب نہیں ہے۔ اگر کسی قبائلی متاثرہ خاندان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کی تحقیقات کی جائیں گی اور مجرموں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔