لینڈ سلائیڈنگ: ٹرک بہہ گئے، پیچھے موت لیکن حوصلہ برقرار۔۔دیکھیں دل دہلا دینے والا خوفناک منظر
لینڈ سلائیڈنگ کی تصاویر نے سب کو چونکا دیا۔ کام روکنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن ہدایت کو نظر انداز کیا گیا۔
Published : July 7, 2026 at 7:43 PM IST
وایناڈ: کیرالہ کے وایناڈ میں لینڈ سلائیڈنگ کی تصاویر دل دہلا دینے والی ہیں۔ لوگ دوڑ رہے تھے اور ان کے پیچھے گاڑیاں اور ملبے کا ڈھیر تیز رفتاری سے آرہا تھا۔ ایک پل کو ایسا لگا اب سب کچھ ختم۔۔لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
خوفناک مناظر میں سڑک پر پھیلا ہوا کیچڑ ہے۔ ملبہ طوفان کی طرح آیا اور کھڑی ہوئی ٹینکر لاری کو گھسیٹتا ہوا دوسری طرف لے گیا جہاں دکانیں اور ادارے واقع تھے۔ قریبی اسٹیبلشمنٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں کئی لوگوں کو دکھایا گیا ہے جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے، مٹی کے تودے سے بچنے کے لیے سب بھاگ رہے ہیں۔ تاہم، ملبے نے انہیں اور لاری کو ساتھ میں بہا دیا، انہیں پل کے پار گھسیٹتے ہوئے لے گیا اور رفتار دکانوں کے سامنے رک تھم گئی۔
Prayers for Engineers and Workers of Konkan Railway and Dilip Buildcon Ltd involved in construction of 8.27 KM Wayanad Road Tunnel Project— InfraStory (@marinebharat) July 7, 2026
🙏 pic.twitter.com/wE8fT9aDKF
لاری کھڑی جیپ سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد فوٹیج میں ایک مرد اور ایک خاتون کو دکھایا گیا ہے جو کیچڑ میں ڈھکے ہوئے ہیں، جو دونوں گاڑیوں کے درمیان سے نکل رہے ہیں، جو اس خوفناک واقعے میں معجزانہ طور پر بچ گئے۔
دوسرے مردوں کو بھی کیچڑ میں ڈھکے لنگڑاتے ہوئے دیکھا گیا۔ دکانوں کے قریب موجود لوگوں نے جب کیچڑ کو رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے اور آگے بڑھتے دیکھا تو وہ فوراً اپنی حفاظت کے لیے بھاگے۔ فوٹیج میں ایک پرائیویٹ بس بھی دکھائی دیتی ہے جو مبینہ طور پر مزدوروں کو تعمیراتی جگہ پر لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو کہ لینڈ سلائیڈ سے قریبی دریا میں بہہ جانے سے پہلے اسی مقام پر کھڑی تھی۔
بعد ازاں پل کو جزوی طور پر دریا میں ڈوبا ہوا دیکھا گیا جس کے اوپر سے پانی بہہ رہا تھا۔ویڈیو میں جو منظر دکھایا گیا ہے اس میں پُل اور آس پاس کا پورا علاقہ مٹی کی موٹی تہوں سے ڈھکا ہوا نظر آرہا ہے۔ ریسکیو کارکن اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آیا نیچے کوئی پھنسا ہوا ہے۔ ریسکیو آپریشن کے لیے پولیس اور نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف) کے اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ کوزی کوڈ اور وایناڈ اضلاع کو جوڑنے والے اناکمپوئیل-میپڈی پل پر تعمیراتی کام گزشتہ سال شروع ہوا تھا۔
کلادی کے قریب زمین کا ایک بہت بڑا ٹیلہ سڑک اور پل پر پھسل رہا تھا۔ اس خوفناک منظر کے درمیان، آوازیں آ رہی تھیں "دوست، جلدی سے بھاگو!" اس وقت سنا جا سکتا تھا جب لوگ - بشمول خواتین - لینڈ سلائیڈنگ سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والے ایک مختصر ویڈیو کلپ میں — جو پل کے مخالف سمت سے فلمایا گیا — ایک عینی شاہد کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، "دوستو، تیزی سے بھاگو، تصویر کھینچو۔"
کلپ میں زمین کا وہ ٹیلا دکھایا گیا ہے جو کلادی میں میناکشی پل کے قریب جمع ہو گیا تھا۔ یہ مٹی کوزی کوڈ اور وایناڈ اضلاع کو ملانے والی ٹنل روڈ پروجیکٹ کے حصے کے طور پر ڈھیر ہوگئی تھی۔ بارش کی وجہ سے، زمین اچانک پھسلنے لگی، جس سے درخت گرنے لگے اور تعمیراتی مقام پر رکاوٹوں کو توڑ کر ملبہ نکل آیا۔
کیرالہ کے پی ڈبلیو ڈی وزیر پی کے۔ بشیر نے کہا کہ وایناڈ میں کلادی ٹنل روڈ پروجیکٹ سائٹ پر لینڈ سلائیڈنگ کے لیے محکمہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس پروجیکٹ کو کونکن ریلوے کارپوریشن کے ذریعہ پچھلی ایل ڈی ایف حکومت کے دور میں قائم کئے گئے انتظامات کے تحت عمل میں لایا جا رہا ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بشیر نے زور دے کر کہا کہ سانحہ پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔
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