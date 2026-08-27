سالگرہ کی خوشی المیہ میں تبدیل، آٹو اور بس کی ٹکر سے سات افراد ہلاک
حادثہ اس وقت پیش آیا جب آٹو رکشہ میں سوار افراد سالگرہ کی تقریب سے واپس آرہے تھے۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
Published : August 27, 2026 at 8:51 AM IST
پالناڈو: آندھرا پردیش کے پالناڈو ضلع میں چلکالوریپیٹ جنکشن کے قریب جمعرات کی صبح ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ وجئے واڑہ سے تروپتی جانے والی ایک پرائیویٹ ٹریول بس ایک آٹو رکشہ سے ٹکرا گئی۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اطلاعات کے مطابق، آٹو رکشا میں سفر کرنے والے تقریباً 15 افراد میں سے سات ہلاک ہو گئے، جب کہ آٹھ دیگر شدید زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں چار بچے بھی شامل ہیں۔ مہلوکین کی شناخت چیلاکالوری پیٹ منڈل کے ویلورو گاؤں کے رہائشیوں کے طور پر کی گئی ہے۔
پولیس نے گاڑی سے لاشیں نکال لیں اور شدید زخمیوں کو قریبی اسپتال پہنچایا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یہ گروپ باپٹلا ضلع کے کونڈامنجولورو میں سالگرہ کی تقریب سے واپس آرہا تھا۔ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
امدادی سرگرمیوں میں شامل پولیس ٹیم نے زخمیوں کو گنٹور کے سرکاری جنرل اسپتال (جی جی ایچ) بھیج دیا۔ حکام نے اطلاع دی کہ سات متاثرین میں سے چار کی جائے وقوعہ پر ہی موت ہو گئی، جب کہ دو کی موت گنٹور جی جی ایچ میں اور ایک کی موت چیلاکالوریپیٹ سرکاری اسپتال میں ہوئی۔ مرنے والوں کی شناخت بونٹا بابو (62)، بونٹا مانیما (55)، سمپورنما (70)، لکشمما (75)، گنگاما (50)، چوتوپلی سوارتا (45) اور مریامما (45) کے طور پر کی گئی ہے۔
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