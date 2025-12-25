چتردرگہ میں خوفناک حادثہ: پرائیویٹ بس اور لاری کے ٹکرانے سے لگی آگ، 10 افراد زندہ جل گئے
کرناٹک میں صبح کی اولین ساعتوں میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، اور بس میں سوار کئی مسافروں کے جھلس گئے۔
Published : December 25, 2025 at 7:19 AM IST
چتردرگا: کرناٹک کے ہیریور ضلع میں جاونگونڈاناہلی کے قریب قومی شاہراہ 48 پر ایک پرائیویٹ ٹریول بس کو کنٹینر لاری سے ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی، جس سے 10 افراد ہلاک ہو گئے۔
پرائیویٹ سلیپر کوچ بس بنگلورو سے شیموگہ کے راستے گوکرنا جا رہی تھی۔ یہ حادثہ چتردرگا کے ہیریور میں جاونگونڈناہلی میں پیش آیا۔ تصادم کے بعد کنٹینر لاری اور بس دونوں میں آگ لگ گئی۔ بس مکمل طور پر جل گئی، 9 مسافر ہلاک ہوگئے۔ لاری ڈرائیور کو بھی زندہ جل گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ بس میں تقریباً 30 مسافر سوار تھے۔
اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن کیا۔
ای ٹی وی بھارت کو اس واقعہ کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کمار بی ٹی سوامی نے کہا کہ، "بنگلورو سے گوکرنا جانے والی ایک پرائیویٹ بس کا رات کے وقت حادثہ پیش آیا۔ مخالف سمت سے ایک لاری آئی اور بس کو ٹکر مار دی، جس سے حادثہ پیش آیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ واقعے میں لاری ڈرائیور کی بھی موت ہو گئی اور اس کی لاش کو اسپتال کے مردہ خانے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ 12 زخمیوں کو ہیریور کے سرکاری اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
بتایا گیا ہے کہ 9 سے زیادہ لوگ سرکاری اسپتال میں داخل ہیں۔ بس میں 32 مسافر سوار تھے۔
ایسٹ زون کے انسپکٹر جنرل آف پولیس روی کانتھے گوڑا نے کہا کہ، "بس میں 32 مسافر سوار تھے بس گوکرنا جا رہی تھی، تصادم کے نتیجے میں آگ کی لپیٹ میں آگئی۔ زیادہ تر مرنے والے گاڑی کے اندر ہی زندہ جل گئے۔"
گوڈا نے مزید کہا کہ بہت سے مسافر بس سے چھلانگ لگانے میں کامیاب ہوئے اور محفوظ رہے یا انہیں معمولی زخم آئے ہیں۔
