بہار میں خوفناک سڑک حادثہ، 10 افراد ہلاک، بس اور پک اپ میں تصادم
کٹیہار کےکوئرہ میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ بس اور پک اپ میں تصادم سے دس افراد جاں بحق اور دو درجن زخمی ہوگئے۔
Published : April 11, 2026 at 8:26 PM IST
کٹیہار: بہار کے کٹیہار میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ ہفتے کی شام ایک بس اور پک اپ میں تصادم ہوا جس میں 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ سبھی پورنیہ کے رہنے والے تھے۔ کئی دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کا ہسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔
کٹیہار میں خوفناک سڑک حادثہ: یہ واقعہ قومی شاہراہ 31 پر کوئرہ تھانہ علاقے میں بسگڈا چوک کے قریب پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پک اپ میں قبائلی برادری کے لوگ سوار تھے جو میلے سے واپس آ رہے تھے۔ حادثہ زوردار آواز کے ساتھ پیش آیا۔ لوگ موقع پر ہی مر گئے۔
بس پک اپ سے ٹکرا گئی: مقامی لوگوں کے مطابق پک اپ وین میں سوار افراد مذہبی تقریب میں شرکت کے بعد گھر واپس جا رہے تھے۔ تیز رفتار بس سامنے سے آنے والی پک اپ وین سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ پک اپ وین بکھر گئی اور متعدد افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔
زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا: عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ متعدد افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ واقعہ کی اطلاع مقامی کوئرہ پولیس اسٹیشن کو دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور مقامی گاؤں والوں کی مدد سے زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا۔ جاں بحق افراد کی لاشیں تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئیں۔
بس ڈرائیور پر شراب پینے کا الزام: مقامی دلیپ کمار نے بتایا کہ بس ڈرائیور نشے میں تھا۔ وہ بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی غلطی حادثے کا باعث بنی۔ واقعے کا ذمہ دار صرف ڈرائیور ہے۔
عوام کا غصہ: حادثے کے بعد لوگوں نے غصے کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں تواتر سے حادثات ہوتے رہتے ہیں لیکن پولیس کوئی انتظام نہیں کرتی۔ انتظامیہ چوکس رہتی تو ایسے حادثات رونما نہ ہوتے۔ کچھ دیر تک جائے وقوعہ پر افراتفری کا ماحول رہا۔