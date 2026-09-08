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مہاراشٹر: گوندیا بالاگھاٹ ہائی وے پر ٹرک اور پک اپ کی تصادم، چھ افراد ہلاک، سات زخمی

مہاراشٹر میں صبح سویرے حیدرآباد کام کے لیے مزدوروں کو لے جا رہی پک اپ کا ہلاکت خیز ایکسیڈنٹ ہو گیا۔

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گونڈیا بالاگھاٹ ہائی وے پر ایک سڑک حادثہ پیش آیا (Photo Credit: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 8, 2026 at 2:05 PM IST

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گوندیا (مہاراشٹر): گوندیا بالاگھاٹ ہائی وے پر ناگرا موہرن ٹولی کے قریب ایک تیز رفتار ٹرک اور پک اپ گاڑی کے درمیان آمنے سامنے کی خوفناک ٹکر ہو گئی۔ اس شدید سڑک حادثے میں پک اپ میں سوار چھ افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جب کہ سات دیگر زخمی ہو گئے۔ حادثے کا شکار ہونے والے تمام افراد پڑوسی ریاست مدھیہ پردیش کے بالاگھاٹ ضلع کے رہنے والے تھے۔

رپورٹ کے مطابق، یہ دردناک حادثہ صبح سویرے اس وقت پیش آیا جب مزدوروں کو روزگار کے لیے حیدرآباد لے جایا جا رہا تھا۔ ٹرک اور پک اپ کے درمیان ٹکر اتنی شدید تھی کہ پک اپ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے اور وہ پوری طرح چکناچور ہو گئی۔

ہلاک ہونے والے افراد کے نام

اس واقعے میں چھ افراد نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ وہیں، سات افراد شدید طور پر زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت آروش مابھرے، کرن سنتوش ویدیہ، سنتوش مابھرے، سشیلا مابھرے، روپ سین ستیاکار اور جیوتی ستیاکار کے طور پر ہوئی ہے۔

زخمیوں کو سخت مشقت کے بعد باہر نکالا گیا

بتایا جا رہا ہے کہ تمام ہلاک شدگان مدھیہ پردیش کے ضلع بالاگھاٹ کے مختلف علاقوں کے رہائشی تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگ اور گوندیا رورل (دیہی) پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی۔ گاڑی کے اندر پھنسے ہوئے زخمیوں کو سخت مشقت کے بعد باہر نکالا گیا اور فوری علاج کے لیے گوندیا کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔

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TAGGED:

گونڈیا ضلع مہاراشٹر
ٹرک اور پک اپ میں تصادم
بالاگھاٹ ہائی وے پر سڑک حادثہ
COLLISION BETWEEN TRUCK AND PICKUP
MAJOR ROAD ACCIDENT IN MAHARASHTRA

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