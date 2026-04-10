متھرا میں کشتی کا بڑا سانحہ: 6 عقیدت مند ہلاک، تمام مرنے والے پنجاب کے ضلع لدھیانہ کے رہائشی تھے
جمنا ندی میں کشتی کے حادثے کی اطلاع ملتے ہی ایک انتظامی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔
Published : April 10, 2026 at 6:11 PM IST
متھرا: اترپردیش کے متھرا ضلع میں جمعہ کے روز دریائے یمنا میں ایک کشتی حادثے میں چھ افراد کی موت ہوگئی۔ اس دوران کئی دیگر عقیدت مند زخمی ہو گئے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس انتظامیہ جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ زخمی عقیدت مندوں کو علاج کے لیے ورنداون کے سوسیا اسپتال میں داخل کرایا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کشتی میں 25 سے زائد عقیدت مند سوار تھے۔
دریائے جمنا میں کشتی الٹ گئی۔
بتایا جاتا ہے کہ جمعہ کی سہ پہر پنجاب کے عقیدت مند منت پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں دریائے یمنا پر کشتی پر سوار ہو رہے تھے۔ تاہم کشتی بعد میں پیٹرن پل سے ٹکرا کر الٹ گئی جس کے نتیجے میں یہ شدید حادثہ پیش آیا۔
ریسکیو آپریشن جاری
واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے، متھرا کے ضلع مجسٹریٹ سی پی سنگھ نے بتایا کہ دریائے یمنا پر کیسی گھاٹ پر ایک المناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں چھ افراد کی موت ہوگئی۔ پنجاب کے لدھیانہ سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند سیاح کے طور پر اس علاقے میں آئے تھے۔ کشتی میں کل 28 عقیدت مند سوار تھے۔ کچھ عقیدت مندوں کو بچا لیا گیا ہے جب کہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔