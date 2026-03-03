یوپی میں یمنا ایکسپریس وے پر خوفناک حادثہ، چھ افراد ہلاک، چھ کی حالت نازک
وزیر اعلی یوگی نے حادثے میں ہلاک افراد کے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے امدادی کارروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایت کی۔
Published : March 3, 2026 at 10:02 AM IST
ہاتھرس: یمنا ایکسپریس وے پر سڑک حادثے میں چھ لوگوں کی موت ہو گئی جب کہ چھ دیگر زخمی ہوگئے جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ حادثہ سادآباد کوتوالی حلقے میں یمنا ایکسپریس وے پر پیش آیا۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس رامانند کشواہا نے بتایا کہ دہلی سے دھول پور جانے والی ایکو گاڑی ڈبل ڈیکر بس سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں چھ افراد جاں بحق اور چھ زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں سے پانچ لوگوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ایکو گاڑی مختلف مقامات سے 13 مسافروں کو لے کر راجستھان کے دھول پور جا رہی تھی۔ جب یہ یمنا ایکسپریس وے پر مائل سٹون نمبر 141 کے پاس پہنچی تو پیچھے سے ایک تیز رفتار سلیپر بس نے اسے ٹکر مار دی۔
تصادم میں ایکو گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ حادثے کے نتیجے میں ایکو گاڑی میں سوار چھ افراد ہلاک ہو گئے جن میں تین خواتین اور تین مرد شامل ہیں۔ تین چھوٹے بچے اور تین دیگر افراد بشمول دو مرد اور ایک خاتون شدید زخمی ہیں۔
زخمی بچوں کو علاج کے لیے آگرہ کے ایس این میڈیکل کالج ریفر کیا گیا ہے۔ ان میں سے دو بچوں کی حالت ٹھیک بتائی جا رہی ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، سرکل آفیسر سعاد آباد اور سدآباد پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر انچارج پولیس فورس کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے اور زخمیوں کو علاج کے لیے بھیجا گیا۔
وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ہاتھرس ضلع میں سڑک حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے مرنے والوں کے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی نے حکام کو فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچنے اور امدادی کارروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایت دی۔
