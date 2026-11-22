تمل ناڈو میں خوفناک حادثہ: تیز رفتار کار درخت سے ٹکرا گئی، آٹھ افراد ہلاک
تمل ناڈو کے تریچی میں تیز رفتار کار درخت سے ٹکرا جانے سے آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔
Published : November 22, 2026 at 8:47 PM IST
تریچی (تمل ناڈو): تمل ناڈو میں اتوار کو ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ تریچی میں مسیری کے قریب ایک کار درخت سے ٹکرا جانے سے آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق کار اتنی تیز رفتاری سے درخت سے ٹکرائی کہ کسی کو ردعمل کا موقع نہیں ملا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ڈرائیور کا گاڑی پر سے کنٹرول ختم ہو گیا۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر تفتیش شروع کر دی ہے۔
کان چھیدنے کی تقریب کے بعد گھر واپسی
واقعہ کے مطابق، دس لوگ، جن میں مانیکم، سنگیلی، مروگن، راجیش، سکتھیویل، اور سبرامنیم شامل ہیں، یہ سبھی تھانجاور ضلع کے تھروککٹوپلی کے رہنے والے ہیں، ایک اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتے تھے۔ 22 نومبر کو، وہ کان چھیدنے کی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے آبائی شہر تھرککٹوپلی سے نامکل ضلع تک کار کے ذریعے سفر کیا۔
تقریب سے گھر لوٹتے ہوئے، کار تھریور-مسیری روڈ پر جمبوناتھا پورم کے قریب سے گزر رہی تھی جب ڈرائیور نے اچانک کنٹرول کھو دیا۔ کار تیز رفتاری سے سڑک پر موجود نیم کے درخت سے ٹکرا گئی۔
پانچ کی موقع پر ہی موت
تصادم میں کار کو شدید نقصان پہنچا۔ پانچ مسافر مانیکم، سنگیلی، مروگن، راجیش اور پاوادائی کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ سکتھیویل اور سبرامنیم سمیت چار دیگر شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے مسیری کے سرکاری اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ تاہم، سکتھیویل، سبرامنیم، اور سیتا رمن، جو حادثے میں شدید زخمی ہوئے تھے، علاج کے دوران فوت ہوگئے۔
پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی جمبوناتھا پورم پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی۔ انہوں نے لاشوں کو برآمد کرکے پوسٹ مارٹم کے لیے مسیری سرکاری اسپتال بھیج دیا۔
پولیس نے بھی مقدمہ درج کر لیا ہے اور حادثے کی وجہ جاننے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ المناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب متاثرین کان چھدوانے کی تقریب میں شرکت کے بعد اپنے آبائی شہر جا رہے تھے۔