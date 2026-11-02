کشی نگر میں خوفناک سڑک حادثہ؛ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد سمیت چھ لوگ ہلاک، دو کی حالت تشویشناک
سبھی ہلاک شدگان ایک رشتہ دار کے ہاں منعقدہ تقریب سے واپس اپنے گاؤں لوٹ رہے تھے۔
Published : November 2, 2026 at 9:03 AM IST
کشی نگر: اترپردیش کے کشی نگر ضلع کے ہاٹا کوتوالی حلقے میں اتوار کی دیر رات ایک خوفناک سڑک حادثے میں چھ افراد جاں بحق ہو گئے۔ ان میں سے پانچ افراد ایک ہی خاندان کے تھے۔ حادثے میں دو لوگ شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں، جنہیں علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ حادثہ کار اور ٹرک کے درمیان آمنے سامنے کی ٹکر کے باعث پیش آیا۔
کوتوالی ہاٹا کے تھانہ انچارج دھرمیندر سنگھ نے بتایا کہ تمام لوگ رات کو ایک تقریب میں شرکت کے بعد اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ اسی دوران راستے میں ٹرک سے ان کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی۔ حادثے میں موقعے پر ہی چھ افراد کی موت ہو گئی، جب کہ دو لوگ زخمی ہیں۔
زخمیوں کو ایمبولینس کی مدد سے بی آر ڈی میڈیکل کالج، گورکھپور بھیجا گیا ہے۔ دوسری طرف، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں کیس درج کر کے آگے کی قانونی کارروائی اور تحقیقات کی جائے گی۔
یہ حادثہ ہاٹا کوتوالی علاقے کے تھرواڈیہ کے پاس پیش آیا۔ کپتان گنج تھانہ علاقے کے بھلوہی گاؤں کا ایک خاندان کار کے ذریعے رشتہ داروں کے ہاں ایک تقریب میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ دیر رات تقریب سے واپس لوٹتے وقت ان کی کار سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار بری طرح تباہ ہو گئی اور اس میں سوار چھ افراد دم توڑ گئے۔
حادثے کی اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور مقامی لوگوں کی مدد سے پولیس نے کڑی مشقت کے بعد کار میں پھنسے لوگوں کو باہر نکالا۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں ان کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں گورکھپور میڈیکل کالج ریفر کر دیا گیا ہے۔
اس دردناک حادثے میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کی موت سے بھلوہی گاؤں میں کہرام مچا ہوا ہے اور پورے علاقے میں سوگ کی لہر ہے۔ فی الحال پولیس پورے معاملے کی تفتیش میں مصروف ہے۔ اس حادثے نے ایک خاندان کی خوشیوں کو پل بھر میں ماتم میں بدل دیا۔
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