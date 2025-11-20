روہتک میں خوفناک قتل: بہن کو پانچ گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، محبت کی شادی پر ناراض بھائی نے دوستوں کی مدد سے واردات کو انجام دے دیا

ETV Bharat / state

روہتک، ہریانہ: ہریانہ کے روہتک ضلع کے کہانی گاؤں میں خوفناک قتل کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک بھائی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی بہن کو پانچ گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ بچانے کے لیے آنے والے دیور کو بھی ملزمین نے گولی مار دی۔ وہ شدید زخمی ہو گیا اور علاج کے لیے پی جی آئی ایم ایس کے ٹراما سینٹر میں داخل کرایا گیا۔ واقعے کے وقت شوہر موجود نہیں تھا اس لیے وہ بچ گیا۔

روہتک میں ہارر کلنگ

ملزمین ارتکاب جرم کے بعد فرار ہو گئے۔ ان کے فرار ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں ملزمین کو گھر میں گھس کر فرار ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ سپنا اور سورج کے خاندانوں کا تعلق درج فہرست ذات سے ہے۔ سپنا اور سورج ایک دوسرے کو اسکول سے جانتے تھے۔ انہوں نے تین سال قبل شادی کی تھی جس سے سپنا کے گھر والے ناراض تھے۔ سپنا کے بھائی نے موقع ملتے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ جرم انجام دیا۔

بھائی محبت کی شادی سے ناخوش تھا

سپنا کی ساس نے بیان کیا، "روہتک کے کہانی گاؤں کی رہنے والی 23 سالہ سپنا نے تین سال قبل اسی گاؤں کے ایک آٹو رکشہ ڈرائیور سورج کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی، سپنا کے گھر والوں کو اس شادی پر اعتراض تھا، اسی وجہ سے شادی کے بعد دونوں روہتک شہر میں رہنے لگے تھے۔ سپنا اور سورج حال ہی میں کہانی گاؤں واپس چلے آئے تھے۔ شادی کے بعد ان کا ایک 2 سالہ بیٹا بھی ہے۔

ساتھیوں کے ہاتھوں بہن کو گولی مار کر ہلاک

سپنا کی ساس کے مطابق، "سپنا کے گھر والوں کو ان دونوں کے گاؤں میں رہنے کی وجہ سے بے عزتی محسوس ہوئی۔ بدھ کی رات سورج ایک آٹو رکشہ میں کام پر گیا تھا، جب کہ اس کی بیوی سپنا، ماں نرملا اور چھوٹا بھائی ساحل گھر پر موجود تھے، سپنا کا بھائی سنجو رات 9:40 پر اپنے تین دوستوں کے ساتھ ان کے گھر پہنچا اور سپنا کو آتے ہی پانچ گولیاں مار دیں۔

ملزم نے سپنا کے بہنوئی کو بھی گولی مار دی

گولی چلنے کی آواز سن کر ساحل اسے بچانے آیا، لیکن سنجو نے اسے سینے میں گولی مار دی، گولی اس کے پاس سے گزر گئی۔ سنجو اور اس کے ساتھیوں نے گیٹ پر چار سے پانچ گولیاں چلائیں اور فرار ہو گئے۔ وہ سورج کو بھی مارنا چاہتے تھے لیکن وہ گھر پر نہیں تھا۔ گولی لگنے سے سپنا کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ ساحل کو بعد میں نازک حالت میں پی جی آئی ایم ایس اسپتال میں داخل کرایا گیا۔

سی سی ٹی وی میں پکڑا گیا ملزم

اطلاع ملنے پر روہتک صدر پولیس اسٹیشن کی ایک ٹیم پہلے جائے وقوعہ اور پھر پی جی آئی ایم ایس پہنچی۔ سورج کی والدہ نرملا نے کہا، "ساحل کی سالگرہ 20 نومبر کو ہے، جب کہ سورج کا بیٹا 22 نومبر کو دو سال کا ہو جائے گا۔" نرملا نے پولیس کو بتایا کہ اس کے شوہر کا ڈھائی سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بیٹے کام کے لیے رات گئے تک باہر رہتے ہیں، اس لیے ہم نے سکیورٹی کے لیے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے ہیں۔"

ملزم کی تلاش جاری ہے

پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ چار نوجوان گھر کی طرف جاتے اور پھر پیچھے بھاگتے ہیں۔ نوجوانوں میں سے ایک کے پاس پستول ہے۔ سپنا کے شوہر سورج نے پولیس کو بتایا کہ قتل اس لیے کیا گیا کیونکہ اس نے گاؤں میں محبت کی شادی کی تھی۔ گاؤں کے سرپنچ پردیپ کمار نے بتایا کہ انہیں اپنے موبائل فون پر اطلاع ملی، جس کے بعد وہ پی جی آئی ایم ایس پہنچے۔ قتل گاؤں میں پسند کی شادی کی وجہ سے ہوا ہے۔ روہتک پولیس کے مطابق تفتیش جاری ہے اور جلد ہی ملزمین کو گرفتار کر لیا جائے گا۔

