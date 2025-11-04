غیرت کے نام پر قتل، باپ نے بیٹی کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا، فون پر اپنے بوائے فرینڈ سےکر رہی تھی بات
Published : November 4, 2025 at 6:23 PM IST
شاہجہاں پور(اتر پردیش): شاہجہاں پور کے روزا تھانہ علاقے میں غیرت کے نام پر قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ 17 سالہ لڑکی کو اس کے باپ نے ڈنڈے کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ملزمان واردات کے بعد فرار ہوگئے۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے پیار سے ناراض تھا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس ملزم کی تلاش کر رہی ہے۔
یہ واقعہ سوتانیرا گاؤں میں پیش آیا۔ پولیس نے اطلاع دی کہ لڑکی کا گاؤں کے ایک نوجوان کے ساتھ عشق تھا۔ اپنے والد کے بار بار ناپسندیدگی کے باوجود لڑکی نے باز آنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتی رہی۔ نابالغ شادی پر بضد تھا۔ منگل کے روز باپ نے اپنی بیٹی کو بوائے فرینڈ سے فون پر بات کرتے دیکھا۔
باپ نے اسے ڈانٹا جس سے تنازعہ مزید بڑھ گیا۔ مشتعل ہو کر باپ نے اسے ڈنڈے سے بے دردی سے پیٹا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ نابالغ بیٹی کے قتل کی خبر نے گاؤں میں صدمے کی لہر دوڑادی۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور فرانزک ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور شواہد اکٹھے کئے۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ راجیش دویدی نے کہا، "روزہ پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع سوتنیرا گاؤں میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ واقعہ کے جائے وقوعہ سے ایسا لگتا ہے کہ اسے لاٹھی سے مار کر قتل کیا گیا ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔"