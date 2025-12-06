انسپکٹر ہنی ٹریپ کا شکار: دوستی کے بہانے آگرہ سے بلایا، ننگا کرکے مارا پیٹا، نو لاکھ روپے لوٹے، چالیس لاکھ تاوان کا کیا مطالبہ
مرکزی حکومت کے ایک ملازم نے ٹیلی گرام ایپ پر نوجوان خاتون سے دوستی کی۔ لکھنؤ کے پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج کیا گیا ہے۔
Published : December 6, 2025 at 9:36 AM IST
آگرہ، اترپردیش: مرکزی حکومت کے ایک ملازم کے ہنی ٹریپ کا شکار ہونے کا سنسنی خیز معاملہ لکھنؤ کے پی جی آئی پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کے ملازم نے الزام لگایا ہے کہ ٹیلی گرام ایپ پر ایک نوجوان خاتون سے دوستی کرنے کے بعد اسے یرغمال بنایا گیا، مارا پیٹا گیا، لوٹ مار کی گئی اور تاوان کا مطالبہ کیا۔ مرکزی حکومت کے ملازم کا الزام ہے کہ خاتون اور اس کے ساتھیوں نے اسے لکھنؤ بلایا، اسے یرغمال بنایا، اسے ڈنڈے سے مارا پیٹا، سامان چھین لیا، تصویریں اور ویڈیوز بنائیں اور اس سے 869,000 روپے لوٹ لیے۔ انہوں نے 40 لاکھ روپے تاوان کا بھی مطالبہ کیا۔ مرکزی حکومت کے ملازم کی شکایت کی بنیاد پر پی جی آئی پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔
پی جی آئی انسپکٹر کی زبانی واقعہ
آگرہ کے بیکنتھ دھام علاقے کے رہنے والے پی جی آئی انسپکٹر دھیریندر کمار سنگھ کے مطابق وہ آرمی بیس ورکشاپ میں کام کرتے ہیں۔ تقریباً تین ماہ قبل اس کی ملاقات نینسی شرما نامی خاتون سے ٹیلی گرام ایپ کے ذریعے ہوئی۔ نینسی کے بلانے پر متاثرہ لڑکی 26 نومبر کو اس سے ملنے تیلی باغ آئی۔ تیلی باغ پہنچنے پر نینسی نے تین دیگر نوجوانوں کے ساتھ مل کر اسے مبینہ طور پر یرغمال بنا لیا۔ ملزمین نے پہلے اسے اسٹیل راڈ سے مارا۔
بدمعاشوں نے مختلف کھاتوں میں 869,000 روپے بھی منتقل کیے اور اس کا اے ٹی ایم کارڈ، کریڈٹ کارڈ، گھڑی، سونے کی دو انگوٹھیاں اور ایک چاندی کی انگوٹھی بھی لے گئے۔
پستول سے دی دھمکی
ڈکیتی کے بعد ملزمین نے اس کے محکمانہ شناختی کارڈ اور آدھار کارڈ کی فوٹو کھینچی، اسے برہنہ کر دیا اور نینسی شرما کی تصاویر اور ویڈیو بنا لیا۔ انہوں نے اسے پستول سے دھمکی بھی دی اور اسے چھوڑنے سے پہلے مزید 40 لاکھ روپے کا بندوبست کرنے کو کہا۔ ملزمین نے اسے خالی کاغذ پر بیان لکھوانے پر بھی مجبور کیا۔
حقائق کی بنیاد پر تفتیش شروع
انسپکٹر دھیریندر کمار سنگھ کے مطابق آگرہ کے مرکزی حکومت کے ملازم کی شکایت پر متعلقہ سیکشن کے تحت رپورٹ درج کرائی گئی ہے۔ متاثرہ کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ متاثرہ کی جانب سے فراہم کردہ حقائق کی بنیاد پر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ نتائج کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔