ہنی ٹریپ، مویشیوں کے تاجر کو مس کال پر پھنسایا، یرغمال بنا کر 7 لاکھ روپے کا مطالبہ، بھائی بہن گرفتار
دونوں نے ایک ہفتہ قبل مس کال پر بات کرنا شروع کی تھی۔ پولیس خاتون کے تین ساتھیوں کی تلاش کر رہی ہے۔
Published : December 23, 2025 at 6:58 PM IST
میرٹھ (اتر پردیش): لوہیا نگر تھانہ علاقے میں ہنی ٹریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ مجرموں نے جانوروں کے تاجر کو یرغمال بنا کر سات لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک نوجوان خاتون اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے۔ تین دیگر ملزمان مفرور ہیں۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
دراصل، ایک ہفتہ قبل ہاپوڑ کے پلکھوا تھانہ علاقے میں رہنے والے جانوروں کے تاجر کو ایک خاتون نے مس کال کی تھی۔ جب تاجر نے واپس کال کی تو خاتون نے کہا کہ یہ غلط نمبر ہے اور رابطہ منقطع ہوگیا۔ کچھ دیر بعد اسی نمبر سے ایک اور مس کال آئی۔ تاجر نے واپس ملایا اور خاتون سے بات کرنا شروع کر دی۔ خاتون نے تاجر کو محبت کے جال میں پھنسا لیا۔
خاتون نے خفیہ طور پر ویڈیو ریکارڈ کی: خاتون نے پھر تاجر کو میرٹھ میں ملنے کی دعوت دی۔ تاجر خاتون کے پتے پر پہنچا۔ خاتون نے پہلے فلیٹ میں اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے اور ویڈیو بنا لی۔ تھوڑی دیر بعد فلیٹ کا مالک ساگر اور اس کا دوست، خاتون کا بھائی انکت اور اس کے دوست کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ انہوں نے تاجر کو یرغمال بنایا اور سات لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ ملزم خاتون سردھانا پولیس اسٹیشن کے تحت پالیکھیڑا گاؤں کی رہنے والی ہے۔
پڑوسیوں نے پولیس کو بلایا: مقامی لوگوں نے کوئی مشکوک چیز دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کے پہنچنے پر تین ملزمان فرار ہو گئے جبکہ خاتون اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پوچھ گچھ پر ملزم نے تاجر کو محبت کا لالچ دینے اور رقم کا مطالبہ کرنے کا اعتراف کیا۔ تاجر نے بتایا کہ یرغمال بنانے کے بعد میں نے ملزم کو چار ہزار روپے دیے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے جانے دو، باقی رقم کا انتظام کر دوں گا۔
جان سے مارنے کی دھمکی: تاجر نے بتایا بار بار کی التجا کے باوجود، ملزم نے مجھے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے اپنے دوست رامبھول کو فون کیا، اسے صورتحال کے بارے میں بتایا، اور اس سے رقم کا بندوبست کرنے کو کہا، لیکن رامبھول رقم فراہم نہیں کر سکا۔ ملزم نے مجھے یرغمال بنایا، میرے ساتھ بدسلوکی کی اور جان سے مارنے کی دھمکی دی۔"
تین مفرور ملزمان کی تلاش: کوتوالی سی او انترکشا جین نے بتایا، "خاتون نے پہلے مویشیوں کے تاجر کو محبت کا لالچ دیا اور اس کو اپنے فلیٹ میں بلایا، جنسی تعلقات قائم کیے اور اس واقعے کی خفیہ فلم بندی کی، پھر اس نے اسے یرغمال بنایا اور اس کی رہائی کے لیے 700,000 روپے تاوان کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر دو ملزمان کو گرفتار کر لیا، پڑوسیوں نے ملزمان کو بازیاب کرایا۔ پولیس تین مفرور ملزمان کی تلاش کر رہی ہے۔