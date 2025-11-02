گاؤں میں عیسائیوں کے داخلے پر پابندی والے ہورڈنگز 'غیر آئینی' نہیں: چھتیس گڑھ ہائی کورٹ
عدالت نے کہاکہ مقامی قبائلیوں کے مفادات کے تحفظ کےلیے احتیاطی اقدام کے طور عیسائیوں کے داخلے پر پابندی کے ہورڈنگز لگائے گئے۔
Published : November 2, 2025 at 8:55 PM IST
بلاس پور: چھتیس گڑھ ہائی کورٹ نے عیسائی پادریوں کے داخلے پر پابندی لگانے والے ہورڈنگز کو ہٹانے اور ریاست کے آٹھ گاؤں میں تبدیل تبدیلی مذہب سے متعلق سرگرمیوں پر روک لگانے سے متعلق دو درخواستوں کو نمٹا دیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ ہورڈنگز لالچ یا دھوکہ دہی کے ذریعے جبری تبدیلی کو روکنے کے لیے لگائے گئے اور اس لیے اسے 'غیر آئینی' قرار نہیں دیا جا سکتا۔
چیف جسٹس رمیش سنہا اور جسٹس بیبھو دتہ گرو کی ڈویژن بنچ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ متعلقہ گرام سبھا نے مقامی قبائلیوں اور مقامی ثقافتی ورثے کے مفادات کے تحفظ کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر ہورڈنگز لگائے تھے۔ یہ حکم کانکیر ضلع کے ڈگبل ٹنڈی اور بستر کے نریندر بھوانی کی درخواستوں پر دیا گیا ہے۔
عرضی گزاروں نے کہا کہ گرام سبھا کی قرارداد کی بنیاد پر، دوسرے گاؤں کے پادریوں اور عیسائیوں کو آٹھ گاؤں میں مذہبی تقریبات یا مذہب تبدیل کرنے سے متعلق سرگرمیوں پر روک لگائی گئی، جس سے اقلیتی برادری کے اراکین میں خوف کا احساس پیدا ہوتا ہے۔
بھانوپرتاپور تحصیل میں گھوٹیا گرام پنچایت نے کئی دیہاتوں میں یہ ہورڈنگز لگائے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ گاؤں پانچویں شیڈول اور پنچایت ایکٹ 1996 (PESA ایکٹ) کی دفعات کے تحت آتے ہیں، جس کے تحت گرام سبھا کو اپنی روایتی اور قدامت پسند ثقافت کو محفوظ رکھنے کا حق حاصل ہے۔
عرضی گزاروں کے مطابق، کدل، پاروی، جونوانی، گھوٹا، ہاوچور، مسورپٹہ، اور سلنگی گاؤں میں اسی طرح کے ہورڈنگز لگائے گئے تھے۔ ان کے وکلاء نے دلیل دی کہ گرام سبھا آئین اور قانون کے خلاف قراردادیں منظور نہیں کرسکتیں۔ انہوں نے یہ بھی دلیل دی کہ گرام سبھا کی قرارداد اور یہ ہورڈنگز بھارتی آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔
دوسری طرف، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل وائی ایس ٹھاکر نے عدالت میں دلیل دی کہ پی ای ایس اے کے قوانین گرام سبھا کو مقامی ثقافتی ورثے کو کسی بھی تباہ کن رویہ سے بچانے کے لیے بااختیار بناتے ہیں۔ ثقافتی نظام میں دیوتا، عبادت کے طریقے، ادارے اور انسان دوست سماجی طریقے شامل ہیں۔ ہورڈنگس میں الزام لگایا گیا ہے کہ دیہات میں رہنے والے درج فہرست قبائلیوں کا لالچ دے کر غیر قانونی طور پر مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ٹھاکر نے کہا کہ اس طرح، مقامی ثقافتی ورثے اور قبائلی ثقافت کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو پی ای ایس اے کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
ٹھاکر نے مزید کہا کہ یہ ہورڈنگز صرف اس لیے لگائے گئے تھے کہ عیسائی پادریوں کو دوسرے علاقوں سے گائوں میں داخل ہونے سے روکا جائے تاکہ قبائلیوں کا مذہب غیر قانونی طور پر تبدیل نہ کیا جا سکے۔ "اگر کوئی شخص گرام سبھا کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے، تو وہ سب ڈویژنل آفیسر (ریونیو) سے اپیل کر سکتا ہے۔ درخواست گزاروں نے تمام دستیاب آپشنز پر غور کئے بغیر عرضیاں دائر کیں، اس لئے ایسی درخواستوں کو خارج کردینا چاہئے۔
دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد، ہائی کورٹ نے درخواستوں کو خارج کر دیا اور کہا کہ لالچ یا دھوکہ دہی کے ذریعے جبری تبدیلی کو روکنے کے لیے ہورڈنگز لگانے کو 'غیر آئینی' نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر درخواست گزاروں کو ان کے گاؤں میں داخل ہونے سے روکنے یا کسی خطرے کا سامنا کرنے کا خدشہ ہے تو وہ پولیس تحفظ حاصل کر سکتے ہیں۔