ہزاری باغ کا تاریخی رام نومی جلوس اختتام پذیر؛ تلوار بازی کا کھلم کھلا مظاہرہ، تین ہلاک، ایک ہزار سے زیادہ زخمی
ہزاری باغ کا تاریخی رام نومی جلوس اختتام پذیر ہوگیا۔ جلوس میں 200,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔
Published : March 31, 2026 at 11:10 AM IST
ہزاری باغ، جھارکھنڈ: ریاست جھارکھنڈ کے ضلع ہزاری باغ کا تاریخی رام نومی جلوس اختتام پذیر ہوگیا۔ جلوس ہزاری باغ کی سڑکوں پر تقریباً 36 گھنٹے جاری رہا۔ جلوس 28 تاریخ بروز ہفتہ شام 8:00 بجے شروع ہوا اور 30 تاریخ کو صبح 4:00 بجے اختتام پذیر ہوا۔ 107 اکھاڑوں کے جلوس میں 200,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ جلوس کے دوران تین افراد ہلاک ہوئے، اور ایکروبیٹکس کے دوران تقریباً ایک ہزار زخمی ہوئے۔ انہوں نے مختلف میڈیکل کیمپوں اور ہسپتالوں میں ابتدائی علاج کیا۔ تمام فی الحال خطرے سے باہر ہیں۔
روایتی ہتھیاروں کی نمائش
ہزاری باغ کا عالمی شہرت یافتہ رام نومی جلوس اپنی منفرد روایات کے لیے جانا جاتا ہے۔ جہاں رام نومی ملک کے کئی حصوں میں ختم ہوتی ہے، اس کی شاندار تقریبات ہزاری باغ میں شروع ہوتی ہیں۔ ہزاری باغ کا رام نومی جلوس، جو دشمی کی رات کو شروع ہوا تھا، ایکادشی کی صبح 4:00 بجے اختتام پذیر ہوا۔
تقریباً 36 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس جلوس میں رام بھکتوں کی بڑی بھیڑ دیکھی گئی۔ مختلف مقامات سے لوگ اپنے شاندار فلوٹس کے ساتھ پہنچے جبکہ کئی مقامات پر روایتی ہتھیاروں کی نمائش بھی دیکھی گئی۔ 36 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی عقیدت مندوں کا جوش و خروش برقرار رہا۔ کئی اہلکاروں نے اس تاریخی اور یادگار لمحے کو اپنے موبائل کیمروں میں قید بھی کیا۔
انتظامیہ نے ہزاری باغ کے مکینوں کو مبارکباد دی
اس موقع پر ہزاری باغ کے ڈپٹی کمشنر ششی پرکاش سنگھ نے بتایا کہ رام نومی کی تقریبات کامیاب رہی، اور کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی انتظامیہ، ہزاری باغ جنرل اسمبلی، کنزرویشن کمیٹی اور تمام معاون کمیٹیوں کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہزاری باغ کی رام نومی سے بہت کچھ سیکھا ہے اور اس نے ان کا نقطہ نظر بدل دیا ہے۔ انہوں نے ہزاری باغ کے باشندوں کو رام نومی کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد دی۔
تقریب کی تیاریاں چار ماہ قبل شروع ہوئی تھیں
ہزاری باغ پولیس کے سپرنٹنڈنٹ آنجہانی انجان نے بتایا کہ 36 گھنٹے طویل اس ایونٹ کی تیاریاں گزشتہ چار ماہ سے جاری تھیں۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے تقریب کی کامیابی پر اطمینان کا اظہار کیا۔
جلوس کے دوران تین افراد مارے گئے
ہزاری باغ صدر کے ایس ڈی او آدتیہ پانڈے نے بتایا کہ جلوس کے دوران تین افراد مارے گئے۔ ان میں کٹکمسنڈی بلاک کے گوڈکھر گاؤں کے رہنے والے رام کمار سو، بڑی بازار ٹولی کے ابھیشیک ورما اور ایک اور شخص شامل تھے۔
اس کے علاوہ جلوس کے دوران تقریباً ایک ہزار افراد زخمی ہوئے۔ ان کا علاج ہزاری باغ کے ایک عارضی میڈیکل کیمپ اور مختلف اسپتالوں میں کیا گیا۔ تاہم تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔
لاش رکھ کر انتظامیہ کے خلاف احتجاج
ابھیشیک ورما کی موت کے بعد مقامی لوگوں اور ان کے اہل خانہ نے 29 تاریخ کو تقریباً ایک گھنٹے تک لاش کو جلوس کے راستے پر رکھ کر انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ اعلیٰ حکام کی مداخلت اور ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی کے بعد لاش کو نکال کر آخری رسومات ادا کی گئیں۔ اس دوران ہزاری باغ صدر کے ایس ڈی او آدتیہ پانڈے نے کہا کہ انتظامیہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ جلوس کے اختتام کے بعد واقعے کے ذمہ داروں کو گرفتار کرکے انصاف فراہم کیا جائے گا۔